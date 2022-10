En un empate sin goles y con pocas emociones, Neymar apareció con una magistral jugada frente a dos defensas en el partido de PSG vs. Reims por la Ligue 1. Sin embargo, esta jugada no tuvo el desenlace esperado para los parisinos que todavía no pueden abrir el marcador a poco de terminar el partido. A su vez, los delanteros han carecido de efectividad.

Una jugada de otro partido, que no refleja lo visto en casi 90 minutos, albergó la ‘fantasía’ de Neymar quien superó a dos defensas. Una falta lo detuvo y no pudo disparar hacia el arco rival. El árbitro sancionó la falta a favor de la visita que no ha anotado y peligra el resultado.

El brasileño ingresó en el segundo tiempo y ha aportado con gran movilidad para el desarrollo del partido y también en el juego de PSG que vio el ingreso de Mbappé y no cuenta con Messi para este partido por un tema de precaución. El argentino no salió en lista.

PSG, sin Messi ante Reims

El argentino Lionel Messi es baja es baja en PSG ante Reims que entrena el español Óscar García, a causa de un problema en el muslo, mientras que el francés Kylian Mbappé era duda porque arrastraba anginas, indicó el reciente viernes el club.

Messi, que tuvo que retirarse en el último partido del club, en Liga de Campeones contra el Benfica, se mantiene bajo vigilancia y, aunque “los últimos exámenes son esperanzadores” no estuvo disponible este sábado. El club publicará un nuevo parte médico este domingo.

El PSG también comunicó la baja “durante tres semanas” del lateral izquierdo portugués Nuno Mendes, con problemas en los isquiotibiales, mientras que su compatriota Renato Sanches se ha vuelto a entrenar de forma individual y lo hará con el grupo la semana próxima.





