Golpe de última hora: el PSG desmiente la lesión de Neymar y causa revuelo en Francia

Un golpe última hora. ¿Con intención o sin ella? Luego de que en Francia se publicara una información sobre el pie de Neymar a partir de las declaraciones del ex médico del PSG , Leonardo ha asegurado que el delantero brasileño se encuentra en óptimas condiciones y totalmente recuperado de la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho. ¿El hecho habrá sido para apurar la venta del futbolista? Entonces, ¿por qué no juega en el PSG?



“Las cosas son simples. Neymar fue controlado por el equipo médico y los mejores cirujanos del mundo a principio de temporada. Su fractura en el quinto metatarsiano está curada y la lesión está completamente resuelta”, aseguró el directivo deportivo del PSG ante los medios.



Sin embargo, ¿por qué Neymar no tuvo en el debut en la Ligue 1 ? Leonardo ha asegurado que el futbolista que ‘Ney’ es un buen chico con buenos antecedentes y que es un jugador increíble, no desvelando la intención del club parisino y del futbolista de salir de Francia en el mercado de fichajes de verano. Si ‘Ney’ es ese jugador, ¿por qué el momento de marcharse?



Leonardo no ha asegurado la venta del futbolista y apenas ha indicado que “están habiendo discusiones con otros clubes” sobre su futuro, por lo que puede intuirse que los parisinos mandan el mensaje para no bajar el pase del delantero de la Selección de Brasil.



Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros hace dos temporadas y con la venta de camisetas y merchandising puede que en la capital de Francia se haya un gran negocio, pero igual se quiere recuperar parte de lo invertido por él. La oferta del Barcelona es la que más se acerca a sus pretensiones económicas y estaremos por verlo todo el 2 de setiembre.



► Se le hizo: giro de 180 grados en la situación de James Rodríguez en Real Madrid, todo por Zidane



► Yo no me doy por vencido: Napoli y su último intento por sacar a James Rodríguez del Real Madrid



► En lo suyo: el intenso entrenamiento de Messi previo al Barcelona vs. Athletic Club, ¿llegará? [VIDEO]



► Real Madrid tiene dos tapados: el golpe de última hora de Florentino Pérez en el mercado