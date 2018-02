Desde el parte médico difundido por PSG , no se ha sabido nada más sobre la lesión de Neymar. A través de los medios se ha especulado sobre una posible infiltración para que el brasileño llegue al duelo contra Real Madrid.

Sin embargo, el padre del futbolista ya ha confirmado cuáles son los pasos a seguir para la recuperación pronta del crack brasileño. Además confirmó el tiempo de baja para el atacante del cuadro parisino en una entrevista con 'ESPN'.

"El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con Neymar por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas", reveló el papá del delantero al programa 'Bate Bola na Veia'.

Conforme transcurren las horas, el representante del jugador, los miembros de los 'bleus' y el médico de la Selección de Brasil buscarán la solución para no perjudicar a ninguna de las partes involucradas.

"Estamos esperando a hablar con el PSG para resolver la situación. No es una decisión de Neymar , no es de él, él no es médico ni mía tampoco. Ahora va a llegar el médico de la selección brasileña y juntos tomaremos una decisión. Mañana la tomaremos" , añadió.

Sobre las posibilidades de tratar la lesión de Neymar , la que más convence al padre del jugador es una sola. "La cirugía es el proceso más rápido para acelerar la recuperación del jugador", concluyó.