A mitad de semana, los medios deportivos más prestigiosos de Francia informaron que Lionel Messi dejará el Paris Saint-Germain a final de temporada. Han pasado los días, y el PSG no hace más que mandar señales que confirman la noticia. El jueves, ni el futbolista argentino ni Neymar aparecieron en el polémico video para los abonos de la siguiente campaña. Y este sábado, tampoco sale en la promoción del partido frente al Niza por la fecha 30 de la Ligue 1 en el Allianz Riviera. Para muchos, el cuadro francés quiere dar a entender que el The Best 2022 ya no figura en sus planes a futuro.

Tal como dejan ver las redes sociales del PSG, Lionel Messi no aparece en el cartel especial que el club parisino preparó como previa al encuentro en Niza. Figuran Mbappé, Ramos, Donnarumma, Marquinhos y Zaire-Emery. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el rosarino brilla por su ausencia.

Como era de esperarse, el gesto del PSG con Messi no ha caído bien entre sus millones de seguidores, que consideran que el argentino debe dejar el Parque de los Príncipes a final de temporada para volver al Barcelona. De todas formas, las negociaciones para la renovación de contrato ya habrían terminado.

La necesidad de reducir de forma drástica la masa salarial del equipo para cumplir con las reglas del juego limpio financiero hace que el presidente, Nasser al Khelaifi, y su responsable deportivo, Luis Campos, estén convencidos de que deben “hacer limpieza” el próximo verano para tener los recursos necesarios para llevar a cabo una reconstrucción. Y Messi es el llamado a salir.

Las mediocres prestaciones del astro argentino desde que se proclamó campeón mundial, su elevado salario y su edad (cumplirá 36 años en junio) hacen cada vez más difícil su renovación, apunta Le Parisien, que recuerda también las quejas por Instagram de Jorge Messi, padre y agente del jugador, por las filtraciones en torno a este tema.

PSG no incluyó a Messi en la promoción del partido frente a Niza por Ligue 1.





¿Cuándo y cómo llegó Lionel Messi al PSG?





Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2021 después de pasar toda su carrera profesional en el FC Barcelona. El cuadro catalán y el argentino no pudieron llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato debido a problemas financieros del club español, lo que llevó a que Leo quedara como agente libre.

El PSG aprovechó esta oportunidad y rápidamente se movió para fichar a Messi. El club francés, que tiene un gran poder económico respaldado por el fondo soberano de Qatar, ofreció a Lionel un contrato muy lucrativo y unirse a un equipo que cuenta con jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé.





