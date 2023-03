El último miércoles, PSG -sin lugar a dudas- recibió un potente mazazo en manos del Bayern Munich. Nasser al Khelaifi, presidente de la instición parisina, nunca había puesto tantos medios para lograr el objetivo en estas dos últimas temporadas y, finalmente, el resultado volvió a ser el mismo para él (fueron eliminados otra vez de la Champions League en octavos de final).

Pero el resultados no solo significó quedar fuera de carrera dela Liga de Campeones, sino que además tuvo un peculiar impacto en la economía del club. ¿Qué pasó? Su criptomoneda del equipo cayó casi un 10% como consecuencia del partido perdido.

Como sucede cada vez más seguido en el mundo, PSG tiene su propia criptomoneda, una que supo cotizar a 56 dólares en 2021, cuando los rumores sobre la posible llegada de Messi -que se concretó al final- a París incendiaban las redes sociales.

En esa línea, previo al partido del miércoles ante el Bayern, la fan token cotizaba a 5,94 dólares. Sin embargo, dspués de un primer tiempo sin goles, en la segunda mitad llegó la apertura del marcador, en los pies de Eric Choupo-Moting, la cotización de la moneda comenzó a desplomarse.

Al punto que tres horas después de ese momento, la baja era del 8% y la fan token estaba en 5,43. Hoy, con un breve repunte tras la eliminación, está en 5,62. Además, los inversores empiezan a oler que esto no quedará sólo en un nuevo fracaso a nivel europeo, sino que algunas de las estrellas del equipo podrían empezar a buscar un nuevo destino en el próximo mercado de pases.

El futuro de Messi, una incógnita

La eliminación de Paris Saint-Germain podría traer consigo una serie de cambios en París, sobre todo aquellos jugadores de perfil alto que no quieren seguir esperando por ganar una Champions League.

En ese casillero encajaría el caso de Kylian Mbappé, quien sembró un manto de dudas sobre su continudad. En otra vereda parece estar parado Lionel Messi, quien en junio deberá resolver si renueva su contrato con el club parisino o si busca un nuevo rumbo.

Lo cierto es que PSG intentará que la ‘Pulga’ extienda su estadía en Francia y así lo supo dejar en claro Luis Campos, director deportivo del club, en diálogo con Telefoot:

“Estamos en conversaciones para la extensión de su contrato. Me gustaría mantenerlo en el proyecto, no lo voy a ocultar”. Sin embargo, Campos podría tener los días contados tras el fracaso en Europa, por lo que la situación hoy no es tan clara.

