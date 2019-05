Golpe a golpe: el giro inesperado del traspaso de Ander Herrera del Manchester United al PSG

Todo acordado y sería por cuatro temporadas. Se dijo que en la interna del equipo no lo querían , incluso su exequipo intentó 'repatriarlo', pero tal parece que nada cambiará respecto al caso Ander Herrera , quien terminará fichando por el PSG por las próximas cuatro temporadas.

El español, en principio, llegará para cubrir el sitio de Adrien Rabiot, cuyo futuro aún es un misterio. Aunque lo que sí tienen claro en el cuadro parisino es que el mediocampo ha sido el 'talón de Aquiles' del equipo en las últimas temporadas, en las que no ha pasado de octavos de final de la Champions League, pese a que cada curso el proyecto financiero aumenta en cuanto a fichajes.



Pero lo que más interesa al PSG es que el español de 29 años llegará a coste cero tras no renovar con el United, lo cual le permite al club no incumplir con el 'Fair Play Financiero'.

Mientras que en lo estrictamente futbolístico, Herrera aparece como la gran solución de Tuchel, quien no ha podido contar con Rabiot por temas extradeportivos, tampoco con Verratti por sus constantes lesiones, ni mucho menos con el argentino Paredes, a quien ficharon por 40 millones de euros, pero no ha dado el peso que esperaban en París.



Sin embargo, el fichaje de Ander Herrera y alguno otro que esté en carpeta podría quedar en 'stand by' luego de la información que ha sacudido al Parque de los Príncipes sobre la posible salida de Qatar , que desde luego representaría una disminución importante en cuanto a las arcas del club.

