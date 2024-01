El mercado de fichajes comenzó este lunes 1 de enero en ligas como la Ligue 1, la Premier League y la Bundesliga. Como era de esperarse, los clubes no han tardado mucho en anunciar a sus nuevos refuerzos. Y uno de los primeros en pronunciarse fue el PSG, que adquirió los servicios de Lucas Beraldo, ‘joya’ brasileña de 20 años que llega proveniente de Sao Paulo. En un comunicado, el cuadro francés indicó que el futbolista firmó un contrato por cinco temporadas hasta 2028. Luis Enrique tiene un nuevo defensor y no dudará en usarlo en la segunda parte de la campaña 2023-24.

De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, la operación del traspaso fue de 20 millones de euros, sin complementos. Paris Saint-Germain reveló que el ‘carioca’ utilizará el dorsal 35 y que ya está listo para unirse a los entrenamientos. “Estoy muy orgulloso de unirme a un club de primer nivel como el PSG. No puedo esperar a vestir esta camiseta”, fueron sus primeras palabras como parisino.

Con este refuerzo, el conjunto francés continúa con su tradición de fichar defensores brasileños. Beraldo sostuvo que es importante que un referente como Marquinhos sea su compañero. “Me siento preparado. Hablé antes con el entrenador y me dio mucha confianza. Es bueno tener a Marquinhos como compañero de defensa central. También me puede ayudar mucho porque habla el mismo idioma que yo. Es un gran paso adelante en mi carrera”, agregó.

Lucas recordó a otros de sus compatriotas que pasaron por las filas del PSG. “Sí, hay muchos jugadores brasileños que han jugado con esta camiseta y que han sido muy importantes, como Marquinhos, que ahora es el capitán, Thiago Silva, David Luiz y todos los demás. Por aquí han pasado los mejores centrales brasileños y creo que eso influyó en mi decisión de venir”, apuntó al respecto.

Finalmente, dejó claro que es un sueño hecho realidad llegar a un club que juega la Champions League y está repleto de estrellas del fútbol. “Escuchar el himno de la Champions siempre ha sido un sueño desde que era niño y ahora se está haciendo realidad. En cuanto al Parque de los Príncipes, lo conozco porque vine una vez. Mi hermano vivía en París y vinimos a ver un partido. Fue la primera vez que pisé el estadio”, concluyó.

Lucas Beraldo es nuevo refuerzo del Paris Saint-Germain. (Foto: PSG)





Lucas Beraldo: ¿cómo inició su carrera?

El brasileño se formó en el Uniao Barbarense y en el XV de Piracicaba. Luego pasó a las filas del Sao Paulo, uno de los gigantes de su país natal, y rápidamente se estableció como un jugador clave del equipo Sub 17. Poco fue ascendiendo hasta que se estrenó con el primer equipo el 26 de mayo de 2022, en un partido ante Ayacucho por la Copa Sudamericana.

Al año siguiente, se convirtió en titular del equipo paulista, con el que jugó un total de 52 partidos y marcó un gol. Además, en el pasado septiembre ganó el primer trofeo de su carrera: la primera Copa do Brasil del São Paulo, tras vencer a Flamengo en la final. Ahora, va a trabajar duro para ganarse un puesto en su nuevo equipo, el PSG.





