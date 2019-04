Descuadran sus planes: PSG decidió que Rabiot vuelva a entrenar con el primer equipo

La novela de Adrien Rabiot y el PSG sigue sumando nuevos capítulos. Esta vez, desde Francia aseguran que el centrocampista de 24 años vovlerá a entrenar con el primer equipo desde el miércoles, cuando vuelve todo el plantel tras dos días de descanso.

Según 'L’Équipe', pese a que Rabiot volverá a la disciplina del equipo parisino junto a Mbappé, Cavani y compañía, no volverá a jugar un solo minuto oficial en lo que resta de la temporada.



Este anuncio llega después de que el francés haya sido vinculado en las últimas semanas con el Real Madrid. Incluso distintos medios de España llegaron a informar que el jugador ya habría dado su palabra a Florentino Pérez. Aunque luego el propio club madrileño lo desmintió.



El caso de Rabiot no tiene un panorama claro, salvo el mismo hecho que no seguirá jugando en la Ligue 1. Recordemos que el futbolista no renovó con el PSG al no encontrar un acuerdo económico acorde a sus pretensiones: pretendía una prima de 10 millones de euros y un sueldo también de otros 10 millones al renovar para seguir en París.



Ante esta situación, el club parisino decidió apartarlo del primer equipo. Además, Rabiot sumó otros capítulos como cuando fue visto en una discoteca la noche de la eliminación ante el Manchester United o un 'like' a un video también de los 'Diablos Rojos', que le valieron sanciones pues no cayó nada bien en el PSG.



Mientras esta novela parece escribir sus últimos capítulos, Rabiot sigue en busca de un equipo. Su contrato termina al final de esta temporada y podría llegar 'libre' a cualquier otro club, aunque eso sí, tendrá que bajar sus pretensiones económicas.

► ¡Ensayo y error! La fórmula 'secreta' de Solskjaer para que el United venza al Barcelona en Champions



► Llora Morelia y Perú: el parte médico oficial de Ray Sandoval por lesión a los ligamentos



► ¡Una nueva 'Era Galáctica'! Los 30 posibles fichajes del Real Madrid en la próxima temporada [FOTOS]



► Fox Sports: "Russo habló en el vestuario con Riojas y Godoy"