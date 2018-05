Tuchel llegará por dos temporadas al PSG y no piensa terminar como su predecesor Unai Emery, quien no pudo pasar los octavos de final en la Champions League. Al parecer no habrá muchos cambios en la alineación titular, salvo la inclusión de Buffon, aunque quien dice que quizás no los haya en toda la plantilla del técnico alemán.



Buffon llegaría dos por dos temporadas al elenco parisino, mientras aún se estudian otros fichajes, como quizás sea el caso de Ousmane Dembélé, a quien lo tuvo Tuchel en el Borussia Dortmund. ¿Vendrá alguien más? Todo aparenta que sí, tratándose del PSG.