PSG vs. As Mónaco. El París Saint-Germain puede proclamarse el domingo próximo campeón de Francia por séptima vez si derrota en su estadio, el Parque de los Príncipes, al segundo de la tabla, el Mónaco. El cotejo se disputará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y contará con la presencia de los sudamericanos Cavani -del lado de los parisinos- y de Falcao -por parte de los del Principado; y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV y ONLINE por Depor.com.



Actualmente catorce puntos separan a ambos equipos, lo que hace que el título sea una cuestión de tiempo, pero los parisienses puede celebrarlo por todo lo grande ante su público y tras derrotar al actual campeón.

PAÍS HORA México 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Francia 9:00 p.m.

El conjunto del español Unai Emery ha ganado todos los duelos ligueros en su estadio, donde han conseguido 61 goles y solo han concedido 10, lo que muestra la dura labor a la que se enfrenta el Mónaco del portugués Leandro Jardim para retrasar la celebración parisiense.



El equipo del Principado tiene casi asegurada su participación en la próxima edición de la Liga de Campeones.



El empate reportaría la celebración del título por segunda jornada consecutiva, ya que la semana pasada el PSG ya tenía opciones matemáticas de proclamarse campeón.



A falta de cinco jornadas para el final, el conjunto de la capital puede sumar así el segundo título de la temporada, tras haber ganado ya la Copa de la Liga.



Además, está todavía en competición para lograr el triplete si suma también la Copa de Francia, en la que está en semifinales.



Sin embargo, la sensación no es buena en la capital, porque los propietarios cataríes del club habían puesto muchas esperanzas en la competición europea, donde cayeron en octavos de final eliminados por el Real Madrid.



El club, que se había marcado como objetivo, al menos, las semifinales, que nunca han disputado, no renovará su confianza en Emery, según la prensa local, que apunta a que su sustituto será el alemán Thomas Tuchel, ex del Borussia Dortmund. EFE