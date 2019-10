El mea culpa de Neymar: "Cuando no eres feliz intentas irte, pero el amor vendrá"

Poco a poco, Neymar intentará recuperar esa buena relación que tenía con la afición del PSG. Una relación que se resquebrajó en su fallido intento por fichar por el Barcelona , aunque comenzó a 'enfriarla' con goles en el arranque de temporada, pero una lesión lo dejará fuera de las canchas por alrededor de tres semanas más. Sin embargo, el brasileño es consciente de que es vital volver a sentirse querido -y viceversa- por el bien de los objetivos del club.

Neymar explicó su situación actual -y la que vivió durante el mercado de verano- en una entrevista con 'RMC Sport'. " Entiendo lo que sienten, pero cuando no eres feliz, sea cual sea tu trabajo, intentas irte y cambiar de trabajo. Pero me quedé, lo haré lo mejor que pueda y el amor volverá ", dijo.

" Soy un profesional y voy a dar lo mejor de mí por este equipo. Intentaré ayudar a ganar, especialmente la Champions. Todos mis compañeros son talentosos y este debería ser un buen año para el PSG. Siempre ha sido genial ", agregó.

Nominado a Balón de Oro

La revista France Football publicó este lunes los 30 nominados al Balón de Oro con la presencia de Cristiano Ronaldo, Neymar entre otros grandes cracks del fútbol mundial. La lista presentada por la revista gala saldrá por partes, es decir, una preliminar de 30, luego seguirán publicándose otros nominados.

Es esa la razón por la que en esta lista publicada no está el ganador de la Bota de Oro y el FIFA The Best, Lionel Messi, o los últimos finalista de Champions, Mohamed Salah y Harry Kane; o el último ganador del trofeo, Luka Modric.

► El técnico de los 'Galácticos': Vanderlei Luxemburgo podría llegar al Inter de Paolo Guerrero



► El club de los 30: los primeros nominados al Balón de Oro con Cristiano Ronaldo



► Caen las estrellas: los lesionados y posibles bajas para esta fecha de Champions League [FOTOS]



► Fue sin querer queriendo: Gignac se justifica y pide disculpas por el gol que le anotó a Veracruz