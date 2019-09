¡Con Neymar! PSG vs. Estrasburgo en el Parque de los Príncipes: choque por la fecha 5 de Ligue 1 | ESPN

PSG y Estrasburgo se miden EN VIVO con transmisión ONLINE de ESPN y Lives Sports Event EN DIRECTO este sábado desde las 10:30 a.m. (hora peruana) por el partido de la jornada 5 de la Ligue 1 de Francia en el Parque de los Príncipes. Vive el partidazo que tendrá como principal atracción la vuelta de Neymar al campo de juego y con los colores del cuadro parisino tras su fallido intento de salida en el último mercado de pases. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



La estrella brasileña Neymar entró en la convocatoria del París Saint-Germain para jugar contra el Estrasburgo, el sábado en la quinta jornada de Ligue 1, y podría volver a ser alineado por su club tras cuatro meses de ausencia, anunció este viernes su técnico Thomas Tuchel.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del PSG y Estrasburgo



PSG vs. Estrasburgo: horas y canales en el mundo

Perú 10:30 a.m. | ESPN 2

México 10:30 a.m. |

Ecuador 10:30 a.m. |

Colombia 10:30 a.m. |

Bolivia 11:30 a.m. |

Chile 11:30 a.m. |

Paraguay 11:30 a.m. |

Venezuela 11:30 a.m. |

Brasil 12:30 p.m. |

Argentina 12:30 p.m. |

Uruguay 12:30 p.m. |

España 5:30 p.m. |



Neymar , que acaba de llegar de una concentración de su selección en Estados Unidos y jugó treinta minutos en la noche del martes al miércoles, se entrenó con el grupo parisino el jueves cuando tenía la posibilidad de quedarse en el gimnasio para recuperarse del cambio horario, precisó el alemán.

El técnico alemán no aseguró que el brasileño, que estuvo a punto de regresar al Barcelona en el último mercado de fichajes, estará en el once. "Le tenemos en el grupo, eso seguro, es necesario que vuelva", dijo.

" Estoy convencido que va a dar todo para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. Y nuestro primer objetivo es ganar al Estrasburgo en el Parque de los Príncipes. Teniendo en cuenta además que Neymar está suspendido para el inicio de la Liga de Campeones el miércoles contra el Real Madrid", añadió Tuchel, que se entrevistó con el crack de la Seleçao en el entrenamiento del jueves y precisó que pensaba hablar con él de nuevo el viernes por la tarde.

PSG vuelve a la Ligue 1 tras la paralización del torneo por el periodo FIFA y no puede tropezar en su intento por alcanzar un nuevo título. Los parisinos son líderes con 9 puntos, los mismos que Rennes, equipo que le ganó en la tercera jornada del certamen.



Con información de AFP

PSG vs. Estrasburgo | Aquí se jugará el partido

Ligue 1: tabla de posiciones, calendario y resultados

► Tabla de posiciones de la Ligue 1 de Francia



► Calendario y resultados de la jornada 5 de la liga francesa

