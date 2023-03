PSG y Nantes se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) en el partido por la fecha 26 de la Ligue 1 en Francia. El choque se jugará este sábado 04 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Parque de los Príncipes. Los parisinos son punteros y quieren alejarse de sus más cercanos perseguidores. Por el lado de la visita, quieren escalar en la tabla. El duelo será visto en señal de ESPN, Star Plus, Sky Sports y Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles en Depor.

El PSG está arrasando con la liga francesa, lo cual no es una sorpresa. Tiene un registro de 19 victorias, tres empates y tres derrotas para un total de 60 puntos. Pero eso no es todo, ya que es la mejor ofensiva con 62 goles totales, con lo que promedia 2.48 tantos por encuentro. A raíz de eso, 17 de sus 25 partidos cubrieron el Over de 2.5.

El conjunto parisino es el único equipo que queda invicto en condición de local en la Ligue 1, con 10 victorias y dos empates, y tratará de continuar con esa racha en este compromiso.

Además, intentará seguir con la supremacía ante el Nantes en sus enfrentamientos en el Parque de Los Príncipes, ya que solo tiene una derrota en los últimos 10 duelos entre sí en todas las competiciones.





PSG vs. Nantes: horarios en el mundo

Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 9:00 p.m.





Nantes cerró el mes de febrero con un par de derrotas seguidas, ante Lens por 3-1 y ante Rennes por 0-1. Si nivel ha dejado mucho qué desear, ya que con 28 puntos está en la segunda mitad de la clasificación tras haber conseguido seis triunfos, 10 empates y nueve derrotas en 25 encuentros.

Estaba preocupando su situación ya que arrastraba una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones, con tres derrotas consecutivas, pero a mitad de semana logró un importante triunfo por 2-1 ante el mismo Lens en la Copa de Francia para así avanzar a semifinales.

En la tabla están separados por 32 puntos y 12 posiciones, demostrando que sus rendimientos han sido muy distintos. PSG es uno de los equipos con menos derrotas (3), y Nantes es uno de los que más sufre para conseguir triunfos, con solo seis a su nombre, la cuarta menor cantidad en la campaña.





PSG vs. Nantes: ¿dónde ver el partido?

PSG vs. Nantes se podrá ver a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para ver disfrutar de la presencia de Lionel Messi y compañía. Otros medio para disfrutar el partido son la señal de Sky Sports y FuboTV.





PSG vs. Nantes: probables alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu; Timothée Pembélé, Warrem Zaïre-Emery, Vitinha, Carlos Soler, Juan Bernat; Hugo Ekitiké, Ilyes Housni.

Gianluigi Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu; Timothée Pembélé, Warrem Zaïre-Emery, Vitinha, Carlos Soler, Juan Bernat; Hugo Ekitiké, Ilyes Housni. Nantes: Alban Lafont; Fabien Centonze, Andrei Girotto, Jean-C­harles Castelletto, Jaouen Hadjam; Florent Mollet, Pedro Chirivella, Samuel Moutoussamy; Ludovic Blas, Andy Delort, Ignatius Ganago.





PSG vs. Nantes: ¿dónde jugarán?





