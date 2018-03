Neymar tiene una fisura en el quinto metatarsiano, que obligaría al delantero brasileño a pasar por el quirófano. Así lo han sugerido en Brasil para que ‘Ney’ pueda llegar totalmente recuperado al Mundial de Rusia 2018, aunque en PSG no agrade esa idea y se intente agotar todos los esfuerzos posibles para que pueda jugar frente al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. ¿Quién ganará en ese tira y puja? Todo haría indicar que el PSG, de acuerdo a una publicación del diario ‘Folha’ de Sao Paulo en su edición de hoy.



En el contrato de Neymar , hay una cláusula que indica que el PSG será el encargado de decidir sobre los tratamientos del futbolista, y que si el jugador se encuentra en desacuerdo, el contrato prevé una ruptura unilateral y el pago de indemnización de ‘Ney’. No obstante, el medio indica que eso no sucederá en ningún caso, por lo que habría ese problema.



Este miércoles, Rodrigo Lasmar, jefe de los servicios médicos del ‘Scratch’, ha viajado a París desde Sochi, donde estaba participando en un Congreso de la FIFA. “Se realizarán exámenes complementarios para dilucidar la situación del jugador. Hay que tener calma en ese momento”, explicó Lasmar en una entrevista a SporTV. Ahora jueves Lasmar y los médicos del PSG se reunirán y tomarán una decisión junto al jugador y su entorno. Los medios franceses aseguran que en las próximas horas se conocerá el capítulo final de este culebrón.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Una fisura en el quinto metatarsiano y un esguince de tobillo mantendrán a Neymar lejos de las canchas durante al menos seis semanas, dijo el martes su padre, pero todavía no se ha decidido si será necesaria una cirugía para reparar el daño.



El futbolista más caro del mundo sufrió la lesión durante la victoria del domingo del Paris Saint-Germain 3-1 sobre Olympique de Marsella por la liga francesa, y fue sacado llorando de la cancha del Parque de los Príncipes.