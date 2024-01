PSG vs. Revel se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo 7 de enero de 2024 por la Copa de Francia, en un partido que se realizará en el Estadio Pierre-Fabre. El compromiso está pactado para iniciar a las 2:45 p.m. (hora peruana, 4:45 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El equipo de Kylian Mbappé llega a este partido tras coronarse campeón de la Supercopa de Francia. Recuerda que Depor puedes revisar el mejor minuto a minutos, con las alineaciones, estadísticas, goles y resumen. No te lo puedes perder.

PSG conquistó la Supercopa de Francia tras vencer por 2-0 a Toulouse. (Video: PSG)





PSG vs. Revel: posibles alineaciones

PSG: Arnau Tenas, Achraf, Mukiele, Lucas Hernández, Kurzawa, Danilo, Fabián Ruiz, Carlos Soler, Zaïre-Emery, Mbappé, Ekitike.

Revel: Garcia, N´Guessan, Vieu, Ouhafsa, Palacios, Briol, Ndoh, Ritter, Calmettes, Zahil, Boyer.