Estamos inmersos en el emocionante periodo de traspasos, y uno de los nombres que resuena con fuerza en el mercado es el de Kylian Mbappé. El delantero del Paris Saint-Germain se encuentra en una etapa de su contrato que le permite explorar opciones y establecer contacto con otros clubes para definir su futuro deportivo. Semejante situación ha generado una verdadera fiebre de especulaciones en el mundo del fútbol. Inicialmente, todo apuntaba a que el Real Madrid lideraba la lista de posibles destinos para el prodigioso jugador francés. Sin embargo, las declaraciones recientes de ‘Kiki’ han sembrado dudas sobre la certeza de este rumbo.

En sus últimas declaraciones, Mbappé dejó entrever la incertidumbre que rodea su futuro: “Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, expresó el internacional francés este miércoles tras la Supercopa de Francia (victoria 2-0 ante Toulouse).

Según Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito de Jugones, estas palabras han sembrado la incertidumbre y la intriga sobre las verdaderas intenciones de Mbappé, desencadenando una ola de análisis y especulaciones en el mundo del fútbol. Incluso refiere que las declaraciones han enfadado a las directivas del Real Madrid y PSG pues temen una traición de última hora por parte del crack de Bondy.

En sus comentarios, Pedrerol añadió: “Ni al PSG ni al Madrid les gusta lo que ha dicho Mbappé”. El periodista catalán, con su agudo análisis, sugiere que la estrategia del delantero francés, de 25 años, podría estar consensuada con un tercer equipo, añadiendo una capa más de misterio a este enigma futbolístico.

La situación actual de Mbappé evoca recuerdos del periodo similar vivido en los primeros seis meses del 2022, cuando el Real Madrid parecía tener al jugador atado. Esta situación ha llevado a muchos medios a especular sobre la posibilidad de que si ‘Kiki¿ no estampa su firma con el Real Madrid durante este mes, el club merengue podría descartar la operación para siempre.





Sin prima de fichaje ni el mejor pagado del Real Madrid





Según El Chiringuito, si Mbappé decide llegar a Valdebebas, no se convertirá automáticamente en el jugador mejor remunerado del equipo (seguirá siendo Bellingham con 11 millones de euros). El Real Madrid no está dispuesto a repetir la misma fórmula económica que emplearon en fichajes anteriores y, por ende, el delantero francés deberá ajustar sus expectativas salariales.

En la misma línea, Real Madrid tampoco otorgará a Mbappé una prima de fichaje desorbitada, como los habituales 100 o 150 millones de euros que han sido moneda corriente en traspasos de este tipo. Esta postura marca un cambio significativo en la política de fichajes del club, que parece priorizar la estabilidad financiera y evitar caer en excesos económicos.





Kylian Mbappé Lottin está valorizado en 180 millones de euros, según el portal Transfermarkt. (Foto: Getty Images)





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?





Mbappé lleva ya 318 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 234 llegaron defendiendo al PSG, 31 al Mónaco y 53 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 180. La siguen la Champions League con 44 y la Copa de Francia con 29.





