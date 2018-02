PSG vs. Toulouse con la reaparición de Neymar. Los parisinos visitan a sus contrincantes para llegar en forma de cara al partido del 14 de febrero contra el Real Madrid. ‘Ney, Edinson Cavani y compañía esperan dar un espectáculo para sus seguidores este sábado (11 a.m. hora peruana) en un duelo que será transmisión por la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Sigue el partido de fútbol EN VIVO también por Depor.com.



Pese a que hay un encuentro primero contra el Toulouse, la prensa francesa no deja de preguntar sobre el duelo contra el Real Madrid en Champions League. Para Thiago Silva, el PSG se encuentra para los octavos de final de la Champions League.



Horarios en el mundo Hora País Canal Perú 11:00 a.m. DirecTV Colombia 11:00 a.m. DirecTV Argentina 1:00 p.m. DirecTV Chile 1:00 p.m. DirecTV México 10:00 a.m. DirecTV España 5:00 p.m. Nueva York 11:00 a.m. California 8:00 a.m.

"Tenemos que eliminar al mejor equipo del mundo, el campeón dos veces seguidas de la Champions. Tenemos mucho respeto por ese equipo. Es cierto que ha pasado por un periodo complicado, pero el Real Madrid es siempre el Real Madrid. Habrá que estar concentrados del primero al último minuto", dijo el defensa en una entrevista.



Para el internacional brasileño, el próximo miércoles 14 se enfrentan en la ida de la 'Champions' "los dos mejores equipos del mundo".



"Mucha gente piensa que esta eliminatorio se produce algo pronto en el torneo para los dos equipos", agregó.



Thiago Silva, de 33 años, aseveró que "es obligatorio hacer dos partidos perfectos" para pasar de ronda y aludió al trío atacante del Real Madrid formado por el portugués Cristiano Ronaldo, el británico Gareth Bale y el francés Karim Benzema.



"¡Frenar a ese trío no es un trabajo nada fácil!", asumió el central, quien comentó que es una "suerte" medirse a futbolistas de esa talla.



El capitán de los parisinos destacó también el reencuentro con su compatriota, el lateral zurdo del Real Madrid Marcelo.



"Reencontraré a mi 'hermano' Marcelo. Ya jugamos juntos en el Fluminense", evocó.