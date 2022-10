PSG vs. Troyes se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 29 de octubre en el estadio Parque de los Príncipes de Francia. El choque es válido por la Jornada 13 de la Ligue 1 y podrá ser visto desde las 10:00 a.m. (hora peruana). Parisinos quieren los tres puntos para no perder el liderato y, por el lado de la visita, busca salir de la mitad de la tabla de posiciones. La presencia de Mbappe, Messi y Neymar parece estar asegurada. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN, Star Plus y también podrá ser visualizado de manera online por Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles de la transmisión y el minuto a minuto a través de Depor.





París Saint Germain hace recuento de sus entradas agotadas. (PSG / Youtube)





PSG vs. Troyes: probables alineaciones

PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo, Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat, Messi, Neymar y Mbappé.

Troyes: Lis, Conte, Salmier, Palmer-Brown, Porozo, Baldé, Odobert, Chavalerin, Kouame, Lopes y Balde.





