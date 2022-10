La temporada de Real Madrid ha visto uno de los mejores rendimientos en la carrera de Federico Valverde. El uruguayo es uno de los goleadores del club: acumula siete goles en 16 partidos oficiales, de los cuales seis han sido de LaLiga. Ya en la quinta temporada en Chamartín, el charrúa se convirtió en uno de los líderes del equipo y, ahora, en una entrevista con DIRECTV Sports, el futbolista confesó cómo es su relación con Carlo Ancelotti.

“Siempre le estaré agradecido por todo lo que me ha dado, por lo que me ayuda. Me hizo mejorar las ganas de ser un jugador importante en el Madrid, no solo aportando trabajo o energía, sino marcando goles. Soy de los que mejor patea en los entrenamientos y por qué no aprovechar esa cualidad”, dijo sobre su DT.

“En el día a día, te apoya, siempre da consejos, siempre me ha dado un apoyo incondicional y, en los momentos que no hacía bien las cosas, me lo hacía notar. Siempre ha tenido ganas de ponerme para que yo pudiera demostrar y, al final, he demostrado que estoy preparado para lo que el quería y él me lo hace notar con mucho cariño”, añadió Valverde con respecto al italiano, de 63 años.

Cabe destacar que en el periodo 2022/2023, Valverde ha tenido la oportunidad de ser titular en todos los partidos de LaLiga, recibiendo solo una tarjeta amarilla, más allá de las características de su puesto. Asimismo, en Champions League, ha jugado cuatro partidos y solo uno se lo perdió por lesión.

El primer Mundial con Uruguay

Con 24 años de edad, Valverde tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo, representando a la Selección de Uruguay. Con gran presente en Europa, es uno de los llamados a liderar esta escuadra que buscará hacer historia en el Grupo H con Corea del Sur, Portugal y Ghana.

“Jugar un Mundial es mi sueño, defender a mi país es lo más lindo que hay. He jugado con Peñarol, el equipo de mi vida, y he disfrutado cada momento en el Real Madrid, el mejor club del mundo. Pero defender a mi país dentro de la cancha no tiene comparación”, aseguró el jugador sobre lo que será Qatar 2022.





