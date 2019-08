Jugó con la ilusión del Real Madrid: Mbappé pidió perdón por discurso en que dejó entrever su salida

Kylian Mbappé se disculpó por sus declaraciones pidiendo más responsabilidades en la ceremonia de entrega de Trofeos de la UNFP a finales mayo, al considerar que "aguó la fiesta". Sus palabras dejaron entrever una posible marcha al Real Madrid en este mercado de fichajes de verano.



"Creo que no era el lugar adecuado. Aprovecho para disculparme con los jugadores presentes en esa ceremonia, ya que agüé la fiesta. Hay muchos jugadores que han trabajado todo el año para poder estar en esa ceremonia y yo les robé el protagonismo de forma negativa", explicó el jugador de 20 años, desde Shenzhen donde su club juega el sábado el Trofeo de los Campeones.



"A los aficionados tampoco les gustó. Me disculpo, pero también me disculpo sin pedir perdón. No entendieron mi mensaje. Era en interés del club. Nos hemos explicado y todo va bien", añadió.



Tras recibir su trofeo de mejor jugador de la Ligue 1, Mbappé soltó una bomba mediática al afirmar que "es un momento importante para mí. Un hito en mi carrera, el momento de tener más responsabilidades. Tal vez en el PSG, tal vez en otro sitio", dijo, de forma sibilina, a la televisión beIN Sports.



Sus declaraciones provocaron una avalancha de reacciones, alimentando los rumores en torno a una salida este verano (boreal) al Real Madrid del técnico Zinedine Zidane.



Más de dos meses después, Mbappé ha aclarado las cosas: "no", nunca pensó en dejar París antes del 1 de septiembre.



"Esas declaraciones fueron bastante ambiguas ya que dejé muchas puertas abiertas. No di ninguna indicación. Cuando salí de los Trofeos UNFP, nadie podía decir de qué hablaba. Sólo yo, el presidente (Nasser Al-Khelaifi) y el entrenador (Thomas Tuchel) sabemos de que lo que hablo. El resto no sabe nada", afirmó.



► No hagas llagas mis heridas: Neymar volvió a provocar al PSG con la remontada del Barça en Champions



► Otro refuerzo para Valverde: Barcelona hizo oficial el 'fichaje' de Moussa Wagué



► Mbappé se mete en el lío entre Neymar y PSG: "He hablado con él, quiero que se quede con nosotros"



► ¿Lo logrará Dani Alves en Sao Paulo? Futbolistas que regresaron a casa para triunfar [FOTOS]