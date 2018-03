Mientras se recupera de su lesión en su natal Brasil, Neymar vive las horas previas del Real Madrid vs. PSG en su casa. El brasileño recuerda la promesa que le ha hecho su amigo y compañero Dani Alves de pasar a los cuartos de final del torneo, así como de las posibilidades que le quedan para candidatear para el Balón de Oro para el final de año. Lo que queda no será nada fácil, así como del pleito que habría entre los más grandes de Europa para sacarlo de París. Como se sabe ‘Ney’ no está contento y ahora desde Inglaterra habría una estrategia para ficharlo para el 2019-20 y no después del Mundial como se habla en las últimas semanas.



De acuerdo a medios ingleses, Mourinho y el Manchester United le harían oferta irresistible al delantero como a la institución parisina. Los ingleses corren con la ventaja de un patrocinador como Chevrolet para tener una suma que pueda satisfacer los 222 millones de euros o más que costaría un hipotético pase del atacante del ‘Scratch’ a la Premier League.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

En Brasil, la operación en un pie de Neymar movilizó a los medios de comunicación del mundo entero pero, en ahí, una parte de la población preferiría que la atención se enfocara en los graves problemas que azotan al país. El talento de la estrella de la 'Seleçao' no se pone en duda en 'el país del fútbol', pero sí su imagen de niño mimado.



El jugador más caro de la historia, de 26 años, fue operado el sábado en el hospital Mater Dei de Belo Horizonte (sudeste), un centro privado ultramoderno. Los vidrios tintados le dan un aire de edificio de negocios y en la azotea hay un helipuerto, que Neymar utilizó cuando fue dado de alta el domingo.



Del otro lado de la calle, la maternidad pública Odete Valadares, como la mayoría de los hospitales públicos de Brasil, sufre de falta de personal y de todo tipo de equipamientos, inclusive de camas. Las paredes rosa pálido lucen decrépitas y hay varias ventanas rotas.



"Faltan camas en el sector de urgencias de los recién nacidos para atender la demanda. A veces, las pacientes tienen que dormir en camillas", explicó un médico de la maternidad, Klaus Morales, en un mensaje público en Facebook el día de la operación de Neymar.



"A 50 metros de aquí, en el hospital Mater Dei, Neymar se va a operar un dedo del pie (...) Helicópteros sobrevuelan la zona sin pausa y los medios solo hablan de esto, mientras aquí nuestros pacientes deben esperar horas para poderse tratar", añadió Morales, que considera la situación "vergonzosa". Neymar no ha comentado nada al respecto, así como los clubes tampoco lo hacen con un posible interés para de aquí a dos temporadas.