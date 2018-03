A la baja confirmada de Neymar para el choque de vuelta por octavos de final de la Champions League ante Real Madrid se podría sumar Kylian Mbappé. Y es que el francés no completó el partido, este miércoles, ante el Marsella por los cuartos de final de la Copa de Francia.

Luego de algunas jugadas en la que forzó su tobillo, Kylian Mbappé no caminó con normalidad en los últimos minutos del juego en el Parque de los Príncipes. Debido a ello, el delantero no salió al campo en el segundo tiempo: le pidió al entrenador Unai Emery que lo cambie. "Espero que no sea importante", dijo el DT.

Segundo Clásico en apenas tres días en que el PSG derrota al Marsella por 3-0: el equipo de la capital ganó a su gran rival del sur, con un doblete de Ángel Di María y un gol de Edinson Cavani, este miércoles en los cuartos de la Copa de Francia, con lo que selló su billete a semifinales.



El pasado domingo el PSG y el Olympique se habían visto las caras en el mismo escenario, el Parque de los Príncipes, y entonces el triunfo de los de Unai Emery también fue por 3-0, aunque todo quedó eclipsado esa noche por la lesión en los últimos minutos del brasileño Neymar.



Aún conmocionado por ese gran contratiempo, el PSG saltó a jugar esta vez apenas unos minutos después de anunciar oficialmente que Neymar se someterá en el final de la semana a una operación en Brasil, lo que le dejará fuera de juego varias semanas, incluyendo el crucial partido del 6 de marzo ante el Real Madrid en la vuelta de octavos de final de la Champions League.