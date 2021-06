Una despedida importante para el Real Madrid. Sergio Ramos no seguirá en la ‘Casa Blanca’, motivo por el que, según informan medios españoles, ha sido ofrecido al PSG en el mercado de fichajes de verano. Los agentes del defensa español se han comunicado con la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi para llegar a un buen acuerdo entre ambas partes, y así poder reencontrarse con Keylor Navas.

Sin embargo, Ramos no quiere una sola temporada. sino desea un contrato de, al menos, dos campañas con los parísinos. El mismo central español señaló que lo más importante para él no es el salario, si no la estabilidad laboral en un mediano plazo.

Son varias las razones que motivan al ex Real Madrid a llegar al Parque de los Príncipes. Uno de ellos es Mauricio Pochettino, que es del agrado del defensa. Sus posibles compañeros, muchos de ellos españoles, así como ex jugadores de la ‘Casa Blanca’, también lo impulsan: Sergio Rico, Ander Herrera, Keylor Navas o Di Maria.

El PSG analiza la incorporación del sevillano a su plantilla, dado que el 30% del salario neto que percibe un extranjero se encuentra sujeto a primas de impartición, según la ley en Francia. Con esto, el club parisino, podría pagarle al central y, a su vez, ahorrar dinero del sueldo bruto que percibiría.

De no concretarse su llegada al Paris Saint Germain, los agentes del nacido en Sevilla buscarían a equipos que se comunicaron con anterioridad mostrando interés: Chelsea, Manchester City y Manchester United.

Despedida de Sergio Ramos de la ‘Casa Blanca’

Con fecha de caducidad, la salida de Ramos se dio de forma abrupta y es que el jugador español solicitaba una renovación de, por lo menos dos años; sin embargo, el Real Madrid solo le ofrecía una más. Al no tener más salidas, el central decidió aceptar, pero la propuesta ya había expirado.





