¿Genio o provocador? El regate de Neymar que generó polémica en el último partido del PSG ante Angers [VIDEO]

Corría el minuto 86 del partido entre PSG y Angers en el Stade Raymond-Kopa. Los parisinos vencían 2-0 con goles de Neymar y Di María y controlaban el partido. Aún no llegaba el descuento (llegó un minuto después) y apareció el brasileño para regalarnos un verdadero lujo sobre el campo.



Un regate suyo, una salida espectacular entre dos jugadores del Angers que hizo levantar a todos los espectadores de su asiento, pero no solo por ser una jugada típica de un futbolista habilidoso, sino porque se sintieron provocados por el domino del PSG.

Neymar recibió una sanción de tres partidos suspendidos que arranca este lunes por el incidente en la Copa de Francia. (Captura/Twitter)

La jugada, típica de un freestyler o de cualquier habilidoso en un partido no oficial, molestó a los seguidores del Angers y a los propios jugadores. Pero no a su DT. Tuchel terminó contento con el jugador brasileño, que podría no estar presente para lo que resta de temporada tras el incidente en la última Copa de Francia.



Neymar jugó probablemente su último partido de clubes este curso. Tras recibir una suspensión de tres encuentros, que comienza el lunes pero que ha recurrido, el brasileño inscribió de cabeza su 15º gol en 17 partidos del campeonato en el minuto 20, antes de ofrecer la bola del 2-0 a Di María (58).



"Neymar ha jugado bien, pero son las cosas que esperamos de él, que sea decisivo para nosotros; que marque goles, que de pases decisivos, es su trabajo porque ese es su talento", señaló el técnico del PSG, Thomas Tuchel.



El PSG puso fin a una racha de tres partidos sin victoria, este sábado en Angers en la jornada 36, con un gol y una asistencia -a Ángel Di María- de Neymar, mientra que el Mónaco de Radamel Falcao perdió en Nimes y no ha asegurado su permanencia.

► ¡Voz autorizada! Zidane y un mensaje que ilusiona a todos los hinchas del Real Madrid para el futuro



► Vaya a comprar pan: Vinicius Junior hizo tremenda 'huacha' de taco a Mariano Díaz [VIDEO]



► Para olvidar la debacle en Anfield: los convocados del Barcelona para enfrentar a Getafe por LaLiga



► Real Madrid se pone Rico: el fichaje 'low cost' de la Premier para deshacerse de Keylor Navas