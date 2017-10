Dani Alves siempre se le ve con una sonrisa en sus diversas cuentas en redes sociales. También, cuando meten un gol, es común que sus celebraciones - con baile incluido - sean compartidas a través del portal de YouTube. Ahora, este miércoles ha dado la hora por su festejo luego de integrar el once ideal en la premiación del FIFA The Best.

A su vuelta a Francia para entrenarse bajo las ordenes de Unai Émery en PSG, no tuvo mejor idea que bailar y cantar en el techo de uno de sus lujosos automóviles.

Lo más curioso es que fue Neymar el que grabó el video en el que se ve Dani Alves en pleno baile. El mismo fue subido a su cuenta de Instagram y luego a YouTube por otros usuarios para tener miles de vistas actualmente.

De otro lado, en el club del lateral y de 'Ney' ya preparan lo que será el encuentro de este viernes frente al Niza de Mario Balotelli. El ex Santos, por su parte, no podrá jugar ya que fue expulsado ante Olympique Marsella.