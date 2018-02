Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sin duda están entre los jugadores más buscadas a través de YouTube. Y es que con sus regates y golazos lo han ganado todo con las camisetas del Real Madrid y Barcelona, respectivamente. Aunque, en los últimos meses el francés Kylian Mbappé se ha colado por allí.

Justamente, el atacante del PSG fue consultado respecto al supuesto declive en el nivel de 'CR7'. Su respuesta fue subida a las redes sociales y ya es viral.

"No. Cristiano no está en su declive. Si él lo está, otros buenos jugadores también lo están. Es un gran jugador y espero que no nos marque (por octavos de Champions League). Prepararemos el partido para estar fuertes", dijo Mbappé en imágenes subidas a través de YouTube.

Como se recuerda, el último martes el ex atacante del AS Mónaco fue parte de la goleada de su equipo 4-1 sobre Sochaux por la Copa de Francia. No metió gol, pero le sirvió para llegar a punto al partido con los merengues.