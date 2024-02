En el año 2021, Zinedine Zidane dejó de ser director técnico de Real Madrid y, desde aquel entonces, no ha vuelto a dirigir en el fútbol mundial. Nadie duda de la capacidad del francés y los logros que obtuvo con la escuadra merengue, por lo que ofertas no le faltan de parte de los equipos más poderosos del ‘Viejo Continente’. A pesar de haber optado por darse un descanso sábatico, en los últimos días fue consultado sobre su futuro y dejó la puerta abierta para volver a tomar las riendas de alguna institución. A su vez, no descartó también la posibilidad de dirigir una selección.

“¿Un día entrenar en Italia? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede pasar, pero de momento estoy haciendo otra cosa. Estoy seguro de que volveré al banquillo, me gustaría volver a entrenar”, aseguró el francés luego de acudir al estreno del documental de Marcelo Lippi, quien fue su entrenador cuando era jugador de Juventus.

“Lippi fue quien me hizo venir a la Juventus, el primero que creyó en mí y me dejó jugar. No fue fácil para él, yo venía de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí. Como jugador, tuve grandes entrenadores como Lippi o Ancelotti, pero cada uno tiene que seguir su propio camino”, agregó.

Como se pudo saber, Zidane estuvo cerca de ser DT de la Selección de Francia, ante una posible salida de Didier Deschamps. Sin embargo, la buena participación en el Mundial Qatar 2022, permitió una renovación para el estratega. La próxima Eurocopa 2024 quizá podría darle un nuevo giro al panorama de no conseguir un buen resultado de parte del DT, mientras que ‘Zizou’ solo espera noticias positivas en la próxima ventana de transferencias.

Zinedine Zidane

¿Qué clubes son opción para dirigir?

La capacidad demostrada en sus años con Real Madrid abre la puerta a cualquier posibilidad para Zinedine Zidane. De acuerdo al diario Bild, Bayern Múnich ya ha preguntado por sus servicios, teniendo en cuenta que Thomas Tuchel (actual DT) no continuará en la próxima temporada. La idea de dirigir un ‘grande’ es algo que podría caerle de la mejor manera a ‘Zizou’.

Otro club que está pendiente de su actualidad es Juventus, teniendo en cuenta que ha sido jugador del club e histórico con la camiseta ‘bianconera’. Además, el irregular nivel de Massimiliano Allegri, sumado a una propuesta de innovar, serían un plus con talentos de la talla de Dusan Vlahovic o Federico Chiesa.

¿Qué títulos ha ganado Zidane como DT de Real Madrid?

Sus logros más destacados incluyen tres títulos consecutivos de la Champions con Real Madrid en las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. También ha conquistado LaLiga, la Supercopa de la UEFA, el Mundial de Clubes de la FIFA en dos ocasiones, y la Supercopa de España.

Cabe recordar que Zidane dejó de ser entrenador del Madrid por segunda vez el 27 de mayo de 2021. El francés había anunciado su decisión de renunciar al cargo en una conferencia de prensa el día anterior, citando la necesidad de un cambio para el bienestar del equipo.





