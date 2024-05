¡Será un partidazo! Manchester United y Arsenal se medirán este domingo 12 de mayo a partir de las 10:30 a.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el duelo correspondiente a la jornada 37 de la Premier League, a llevarse a cabo en Old Trafford, ubicado en la ciudad de Mánchester, Inglaterra. A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo.

La Premier League ha entrado en la recta final y solo quedan un par de jornadas para saber quién será el campeón. Arsenal y Manchester City apenas se llevan un punto de diferencia (los ‘citizens’ tienen un partido menos) y todo indica que se definirá al ganador en la última fecha. Eso sí, a los ‘gunners’ les espera un duro reto este fin de semana: tienen que visitar Old Trafford, también conocido como el teatro de los sueños.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega a este compromiso tras golear por 3-0 a Bournemouth en el Emirates Stadium de Londres, por la pasada fecha de la liga inglesa. Los goles fueron obra de Bukayo Saka, Leandro Trossard y Declan Rice. El conjunto londinense lleva cuatro triunfos consecutivos en la Premier League y espera seguir con esa racha positiva. Un tropiezo sentenciaría la liga a favor del Manchester City.

Los ‘Diablos Rojos’, por su parte, llegan a este partido tras caer por 4-0 ante Crystal Palace en el Selhurst Park de Londres, por la pasada jornada de la Premier League. Manchester United fue ampliamente superado de inicio a fin. Con este resultado, se quedó con 54 puntos en 35 partidos, producto de 16 triunfos, tres empates y 13 derrotas. Está viviendo una temporada irregular y los aficionados cada vez están más cansados del técnico Erik ten Hag.

En su último duelo, por la fecha 4 de la actual Premier League, Arsenal venció por 3-1 a Manchester United en el Emirates Stadium. A pesar de que Marcus Rashford abrió el marcador, los ‘gunners’ firmaron una remontada con goles de Martin Odegaard, Declan Rice y Gabriel Jesus.





¿A qué hora juegan Manchester United vs Arsenal?

Manchester United vs Arsenal está programado para este domingo 12 de mayo desde las 10:30 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 12:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 11:30 a.m.; en México a las 9:30 a.m.; mientras que en España a las 5:30 p.m.





¿En qué canales ver Manchester United vs Arsenal?

Manchester United vs Arsenal será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de STAR Plus. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto por la web de Depor.





¿Dónde se jugará el Manchester United vs Arsenal?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)