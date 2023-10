Manchester United logró una importante victoria (1-0 ante Copenhague) que lo mantiene con vida en el Grupo A de la Champions League. Los ‘Red Devils’ ganaron gracias a un gol de Harry Maguire y, en el último tramo, apareció André Onana para tapar un penal. Esta acción desató el júbilo entre sus compañeros, incluyendo a Alejandro Garnacho, quien publicó en X (antes Twitter) un post en alusión al portero camerunés, para festejar le actualidad del exfutbolistas del Inter de Milán.

El futbolista argentino publicó una imagen de todos festejando junto al guardameta. Sin embargo, el atacante acompañó la instantánea con dos ‘emojis’, ambos de un gorila. Eso generó innumerables críticas de los usuarios, por lo que se vio obligado a eliminarlo.

La publicación de Alejandro Garnacho que le daría una sanción. (Foto: Twitter)

Advertido, el delantero modificó su publicación: borró los emojis y sólo dejó la imagen, con tono épico, suya junto al héroe de la noche de Champions. Sin embargo, esta situación podría no quedar ahí debido a que la FA entraría en oficio para sancionarlo.

La respuesta de Onana no se hizo esperar y, de manera mesurada, mencionó que no tiene problema algún con el post: “La gente no puede elegir por qué debería ofenderme. Garnacho significó potencia y fuerza. Esto no debería ir más lejos”, publicó a través de Instagram.





¿Sanción para Garnacho?

Según ha informado Manchester Evening News, el organismo no tolera este tipo de actos y mucho menos racista, y cabe la posibilidad de que sea castigado. No es la primera vez que tiene actitudes polémicas en redes, pero esta vez fue la primera relacionada a esta problemática.

Cuando Garnacho no fue elegido para jugar el Mundial Qatar 2022 por la Selección Argentina, a pesar de las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás Gonzáles, le dio ‘Me gusta’ a un post que decía: “no convocaron a Garnacho porque es español”.

En febrero del año 2023, el United dejó fuera de carrera a Barcelona en la Europa League. El joven futbolista estuvo presente en la victoria, por lo que publicó: “Pasa de ronda el equipo grande”, acompañado de una foto mostrando la derrota de los catalanes.

Alejandro Garnacho 'se burló' de Barcelona. (Foto: Twitter)





El antecedente de Edinson Cavani

En el año 2020, Edinson Cavani fue protagonista de una sanción por parte de la FA (Football Association), cuando jugaba en el United. El uruguayo se perdió tres partidos tras una publicación en sus historias de Instagram, donde escribió: “Gracias, negrito”, en mención a un amigo que lo halago por su buen partido que tuvo en Inglaterra.

Ese comentario del ex jugador del PSG de Francia fue el que motivó la polémica. Lejos de comprender que en Uruguay y en otros países se trata de un término afectuoso, muchos en Inglaterra interpretaron que se trataba de un comentario racista.





