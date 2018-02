Alexis Sánchez se fue del Arsenal por…: la revelación de Bellerín con el vestuario

Alexis Sánchez se fue del Arsenal en busca de la gloria en el fútbol mundial. En el proyecto de Arsene Wenger no podía lograrlo. La falta de estrellas en el equipo y la merma en la tabla de posiciones de la Premier League hizo que el chileno se decidiese por el Manchester United. Con Mourinho al mando, Alexis tiene compañeros de nivel que pueden hacerlo pelear por cosas más grandes, además de ser el mejor pagado de la Premier League. Por ello, Héctor Bellerín no dudo en entender las razones de la salida del ex Barcelona.



Consultado si los jugadores del Arsenal se encontraban contentos por la marcha del atacante tocopillano, que, siempre según medios de comunicación británicos, había ‘dinamitado’ el vestuario y transformado el ambiente en irrespirable, Bellerín fue enfático ante la prensa.



“ Alexis es un futbolista increíble, para mí sin duda uno de los mejores de la Premier. Pero es un jugador que siempre quiere ganar. Exige mucho a todo el mundo, y a veces te hartas”, confesó el lateral derecho español, en cuanto a la relación con Alexis.



Y agregó: “Lo bueno de él es que simplemente quiere ganar y ganarlo todo, da igual para quien juegue. Cuando lo hacía con el Arsenal, quería dar el 100% por el Arsenal. Es verdad que esta temporada quizá las cosas no le estaban saliendo bien, peor creo de verdad que estaba dando el 100% en cada partido”. Así fue la situación, no daba más, pero siempre hubo entrega.