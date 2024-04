La historia de Cristiano Ronaldo en el Manchester United durante su segunda etapa ha sido una montaña rusa de emociones y tensiones, y uno de los episodios más destacados fue su enfrentamiento con el entonces entrenador interino, Ralf Rangnick. En agosto de 2021, el astro portugués, hoy jugador del Al Nassr árabe, hizo un regreso sensacional a Old Trafford, dejando atrás su exitosa etapa en la Juventus de la Serie A italiana. Bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjaer, el ex Real Madrid dejó una marca imborrable, anotando 27 goles en 54 apariciones en todas las competiciones.

Sin embargo, cuando Solskjaer fue reemplazado por Ralf Rangnick, ante los malos resultados, de manera interina, las cosas comenzaron a complicarse. Según informes del diario alemán Bild, Ronaldo y Rangnick tuvieron un intercambio sobre el tiempo de juego del delantero en el United, hecho que minó la relación profesional entre ambos.

Siempre según la citada fuente, Cristiano Ronaldo le dijo a Rangnick que estaría dispuesto a jugar cuatro de cada cinco partidos, pero en el juego restante, no estaría disponible ni siquiera en el banquillo. “Yo no me siento en el banquillo, ese partido lo miro por TV”, habría expresado el portugués, según el reporte de Bild.

Esta postura firme de Cristiano Ronaldo generó tensiones adicionales entre él y Rangnick, y finalmente, el entrenador interino fue reemplazado por Erik ten Hag, lo que marcó el final del paso del portugués por el Manchester United en noviembre de 2022. Un mes después fichó por el Al Nassr para cobrar 200 millones de euros por temporada.

Antes de su salida definitiva del Manchester United, Cristiano Ronaldo hizo comentarios explosivos en una entrevista, criticando duramente a Ten Hag, al United y a sus antiguos compañeros de equipo. En particular, sus comentarios sobre Rangnick

'Bild' reveló los cruces de Cristiano Ronaldo con el ex DT del United, Ralf Rangnick. (Foto: Getty Images)

¿Qué títulos tiene Cristiano Ronaldo con el Manchester United?





Durante su primera etapa en el Manchester United, Ronaldo cosechó una impresionante cantidad de títulos, contribuyendo significativamente al éxito del equipo bajo la dirección de Sir Alex Ferguson. A continuación, se enumeran los principales títulos:

1. Premier League: ‘CR7′ ganó tres títulos de liga con el Manchester United en las temporadas 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Durante estos años, el United dominó la liga inglesa y el luso fue una figura destacada en el equipo.

2. Champions League: el punto culmen de la carrera de Cristiano con el United fue su victoria en la Liga de Campeones en la temporada 2007-2008. El portugués fue una pieza clave en la conquista de este prestigioso título, ayudando al United a derrotar al Chelsea.

3. FA Cup: la ganó en la temporada 2003-2004. Aunque esta competición no fue tan frecuente en su palmarés como la Premier League o la Champions League, fue un logro significativo para el equipo y para Ronaldo en su desarrollo como jugador.

4. Copa de la Liga: durante su tiempo en el United, Ronaldo también levantó el trofeo de la Football League Cup en dos ocasiones, en las temporadas 2005-2006 y 2008-2009. Con tantos títulos, se convirtió en toda una leyenda en Old Trafford.

Cristiano Ronaldo es hoy jugador del Al Nassr de Arabia Saudita. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024