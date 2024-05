El Liverpool se encuentra en un momento tenso en la Premier League debido a la disputa por el título con el Manchester City y el Arsenal, rivales claves. A pesar de que los últimos resultados no son los esperados, la relación entre Jürgen Klopp y algunos jugadores está tensa, y ahora se suma un nuevo problema para el equipo. En las últimas horas, el nombre de Darwin Núñez ha estado en boca de todos después de que el jugador uruguayo borrara todas sus fotos con la camiseta de los ‘Reds’. Actualmente, solo se pueden ver fotos de él junto a su familia, de partidos que jugó con su selección y de su exequipo, el Benfica.

Poco tiempo del término en Anfield, Darwin impactó a Liverpool con una decisión drástica en Instagram que desencadenó varias teorías. Hasta el momento, el futbolista uruguayo no ha hecho ninguna declaración al respecto. No obstante, algunos usuarios informaron que fueron bloqueados por el delantero. El precio de 80 millones siempre fue recordado por los aficionados, y la falta de rendimiento en la fase crucial de esta temporada no es perdonada por algunos de ellos.





Después de la victoria por 4-2 sobre el Tottenham, se observó al jugador de 24 años dirigiéndose al vestuario antes que todos sus compañeros con gestos de molestia. Aunque Darwin Núñez había tenido una racha goleadora durante la temporada, no mantuvo el mismo nivel hacia el final de la Premier League. Esta situación desencadenó un acoso inminente hacia él y su familia por parte de los aficionados y la prensa.

Después de llegar a Liverpool, muchos hinchas esperaban que Núñez siguiera los pasos de su compatriota Luis Suárez, quien también es su compañero en la selección uruguaya. Sin embargo, la situación actual es distinta. El futbolista está experimentando un momento tenso con el club, al punto de eliminar todas las fotografías en las que aparece vistiendo la camiseta del Liverpool de su cuenta de redes sociales.

El fenómeno del ciberacoso no es algo nuevo en el club y ya había afectado a otros miembros del equipo. Uno de los afectados fue Klopp, el respetado entrenador del Liverpool, quien hace tres años había anticipado este tipo de situaciones al expresar su firme oposición al acoso en las redes sociales cuando los resultados deportivos no cumplen con las expectativas. “Si insultas de manera online mientras dices ser seguidor del Liverpool, ya sea a nuestros jugadores o a un rival, no eres bienvenido en nuestro club ni en nuestro deporte. Si tienes este odio en tu corazón y tu cabeza, puedes caminar solo porque no caminas con nosotros”, declaró el DT alemán.

La cuenta de Instagram de Darwin Núñez muestra solo fotos con la camiseta de la selección de Uruguay y del Benfica, habiendo eliminado todas las imágenes que tenía con la camiseta del Liverpool. (Foto: Captura/darwin_n9).





Darwin Núñez y Liverpool: sus números y su posible nuevo club

Después de la salida de Mané, Darwin llegó al Liverpool con la intención de asumir el papel de delantero centro, especialmente porque su desempeño en el Benfica había dejado una buena impresión en los directivos ingleses y en Klopp. Durante esta temporada, Núñez acumuló un total de 18 goles y 13 asistencias en 52 partidos, pero estas cifras no alcanzaron las expectativas que se tenían tras su fichaje.

En la Premier League, el delantero uruguayo marcó 11 goles en 34 partidos, la mayoría de ellos contra equipos de la parte baja de la tabla y sin necesidad de un esfuerzo adicional. Excluyendo el doblete que logró contra el Newcastle al inicio de la temporada, Núñez no consiguió anotar contra ninguno de los cuatro equipos que se encuentran en los primeros lugares de la Premier League junto con el Liverpool.

Con la confirmación de la salida del entrenador alemán al final de la temporada, Núñez perderá su principal apoyo en el club y no está claro si Arne Slot, el próximo entrenador, contará con los servicios del delantero para el nuevo proyecto de los ‘Rojos’ que buscan pasar este sabor amargo del último tramo del torneo. A pesar de esta incertidumbre, según los medios ingleses, existe cierta esperanza para Darwin Núñez.

Uno de los equipos que podría estar interesado en los servicios de Darwin es el Barcelona. Según el diario británico ‘The Sun’, el equipo de Xavi Hernández, buscará un reemplazo para Robert Lewandowski, cuyo salario podría ser un problema para los ‘Culés’ a pesar de su deseo de cumplir su contrato hasta 2026. El próximo mercado de fichajes será crucial para el futuro del delantero, cuya etapa en Liverpool podría estar llegando a su fin.

Darwin Núñez llegó en junio de 2022 a Liverpool. (Foto: Getty Images)





