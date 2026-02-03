Este martes 3 de febrero, Arsenal y Chelsea se enfrentarán en el partido de vuelta de las semifinales de la EFL Cup, en un encuentro que promete intensidad. El Emirates Stadium en Londres será el escenario de este duelo, que arrancará a las 3:00 p.m. (hora local).

El Arsenal, con la ambición de sellar su pase a la final, llega tras una importante victoria por 3-2 en el partido de ida, disputado el 14 de enero en Stamford Bridge. Los goles para los “Gunners” fueron obra de Ben White, Viktor Gyökeres y Martín Zubimendi. Los dirigidos por Mikel Arteta no conocen la derrota en los últimos 10 partidos frente al Chelsea y solo han perdido uno de sus últimos 15 encuentros en todas las competiciones. Para esta semifinal de vuelta, la figura vuelve a ser Gyökeres, cuyo gol en cualquier momento del partido paga 2.27 en Betano.

La situación del Chelsea es la de un equipo que busca la remontada. Bajo la dirección de Liam Rosenior, los “Blues” vienen de 5 victorias consecutivas, siendo la derrota en la ida de esta eliminatoria el último tropiezo en la era Rosenior. Su reciente triunfo por 3-2 ante el West Ham en la Premier League, donde remontaron dos goles en contra, es un claro ejemplo de su capacidad de reacción. Para este partido, el delantero brasileño João Pedro se erige como figura, habiendo jugado un papel crucial en la reciente remontada al anotar el primer gol antes de asistir a Enzo Fernández en el gol de la victoria. Un tanto del atacante pagaría 3.15 en Betano.

Ambos equipos ya se han visto las caras en múltiples ocasiones. El Arsenal se ha mantenido invicto en los últimos nueve duelos contra el Chelsea, y su última derrota ante los “Blues” fue en agosto de 2021. Los “Gunners” han ganado los últimos tres enfrentamientos en el Emirates con un marcador global de 9-1.

Para este partido, las probabilidades de Betano presentan al Arsenal como favorito con un 57% de probabilidad de avanzar a la final y una cuota de 1.67. El Chelsea tiene un 19% de probabilidad y paga 5.

Dado el historial de goles en los últimos enfrentamientos y el 3-2 de la ida, evidenciando una ofensiva potente de ambos lados, en caso el partido registre más de 2.5 goles Betano presenta una SuperCuota de 1.72.