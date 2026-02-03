Pedro Gallese perdió a su madre el lunes 2 de febrero. (Foto: Getty Images)
está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Durante la noche del último lunes, se pudo confirmar el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre del portero de la y que desde este 2026 juega en el Deportivo Cali. Esta información fue confirmada por el club colombiano y la , según se pudo leer en las redes sociales de las mismas.

Mediante un comunicado, la institución caleña no dudó en enviar las condolencias y un mensaje de apoyo hacia el guardameta de 35 años, que durante el pasado fin de semana fue parte del triunfo por 3-0 sobre Deportivo Paso, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay.

El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese”, se puede leer en el inicio del comunicado publicado en la cuenta de X del Deportivo Cali.

Deportivo Cali envió mensaje a Pedro Gallese por el fallecimiento de su madre. (Imagen: Captura de X)
FPF envió mensaje a Pedro Gallese por el fallecimiento de su madre. (Imagen: FPF)
