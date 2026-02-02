Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Arsenal vs Chelsea, un duelo correspondiente a la vuelta de la semifinal de la EFL Cup que se jugará este martes 3 de febrero en el Emirates Stadium.

Más de 2.5 goles - 1.72 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.75 vía Betano

Más de 24.5 remates – 1.98 vía Betano

Análisis de apuestas Arsenal vs Chelsea

Arsenal se verá las caras con Chelsea en un gran duelo de vuelta de la semifinal de la EFL Cup. Se espera un enfrentamiento muy parejo por el nivel de ambos equipos. Es importante señalar que los Gunners tienen ventaja en la serie (3-2).

El equipo dirigido por Mikel Arteta tiene dos victorias al hilo y una sola derrota en sus últimas diez presentaciones. Los Gunners vienen de superar al Kairat Almaty (3-2) en Champions y golear al Leeds United (0-4) el pasado fin de semana en la Premier League.

Por su parte, Chelsea llega en gran momento. Los Blues tienen cinco victorias consecutivas y superaron al West Ham (3-2) el fin de semana con una espectacular remontada.

Cabe mencionar que el Arsenal ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, mientras que los otros dos duelos terminaron igualados. En esta ocasión, se espera otro compromiso dominado por el cuadro de Arteta al jugar en casa, pero los visitantes buscan extender su buena racha.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos, y las características del partido, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en ocho de los diez compromisos más recientes de los Gunners.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en seis de las anteriores ocho presentaciones del Chelsea y en el anterior partido entre ambos.

Apuesta 1: Arsenal vs Chelsea: Más de 2.5 goles - 1.72 vía Betano

Acción desde las esquinas

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro partidos del Arsenal tomando en consideración todos los torneos.

Además, en el anterior duelo del Chelsea y en el enfrentamiento más reciente entre ambos, se superó esa cantidad de córners.

Apuesta 2: Arsenal vs Chelsea: Más de 9.5 córners - 1.75 vía Betano

Más de 24.5 remates

Por las características ofensivas de ambos equipos, y al tratarse de una semifinal, es probable que se realicen más de 24.5 remates. Esto se dio en tres de las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Arteta.

De igual manera, en el último partido del Chelsea ante West Ham se superó esa cantidad de remates. También cabe resaltar que se realizaron 27 tiros en el primer duelo de la serie.

Apuesta 3: Arsenal vs Chelsea: Más de 24.5 remates - 1.98 vía Betano

Resultado Cuotas Arsenal 1.67 Empate 3.95 Chelsea 5.00

Arsenal vs Chelsea: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 217 oportunidades. El balance es de 86 victorias de Arsenal, 62 empates y 68 triunfos de Chelsea. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: