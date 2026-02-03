El último lunes se confirmó el préstamo de Felipe Chávez al FC Colonia hasta el cierre de la presente temporada, dejando el Bayern Múnich con el objetivo de tener más minutos en la Bundesliga y consolidar todas las condiciones que lo llevaron a colocarse en el plantel de Vincent Kompany. El panorama nos invita a creer en un semestre bastante positivo para el mediocampista germano-peruano.

Entre los términos de esta cesión, podemos destacar que el FC Colonia tiene una opción de compra a su favor si así lo considera, mientras que los bávaros se reservaron una prioridad de recompra en un futuro si es que termina concretándose la transferencia definitiva. Aún es muy pronto para determinar que esto va a suceder, pues todo dependerá de lo que muestre el propio Chávez.

Lo que sí es real, y fue confirmado por el propio Bayern, es que desde la interna son conscientes del potencial que tiene ‘Pippo’ y esperan que este préstamo le permita madurar para que esté más cuajado si le toca volver. Vincent Kompany no es el único que lo tiene en cuenta, sino también Christoph Freund, director deportivo del club.

Según explicó Freund para los medios oficiales del multicampeón alemán, la llegada de Felipe Chávez al FC Colonia significa una gran oportunidad para todos los implicados. Asimismo, confirmó que el volante ofensivo está en el radar de clubes importantes de Europa, por lo que por ahora es de suma relevancia que juegue todo lo que sea posible en su nuevo club.

“Felipe ‘Pippo’ Chávez es un jugador joven que ya está siendo buscado por muchos clubes de élite, y en el Bayern tenemos un plan claro para su desarrollo. Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el FC Colonia y así dar el siguiente paso”, sostuvo.

Felipe Chávez podría debutar este fin de semana con el FC Colonia. (Foto: FC Colonia)

Lo dicho por Christoph Freund no solo quedó ahí, pues también se dio el tiempo para elogiar las condiciones de Chávez y el techo que puede alcanzar si consolida lo que ya mostró en los pocos minutos que tuvo en el Bayern Múnich. “Felipe es un futbolista realmente bueno con una zurda excepcionalmente potente y un gran potencial de futuro”, añadió.

El FC Colonia marcha décimo en la tabla de posiciones de la Bundesliga, con 23 puntos en 20 partidos disputados, habiendo cosechado seis triunfos, cinco empates y nueve derrotas hasta el momento. El objetivo del club es mantenerse lo más lejos posible de los puestos de descenso, y a partir de ahí tentar un cupo a un torneo internacional.

Intercalando convocatorias con el filial y el primer equipo, Felipe Chávez ha registrado 13 partidos en lo que va de la presente campaña, siendo dos de ellos en la Bundesliga con el plantel principal, mientras que el resto de encuentros los jugó en la Regionalliga (8) y la UEFA Youth League (3). Esperamos que este salto lo consolide en el fútbol alemán, de lo cual también se verá beneficiada la Selección Peruana.

Felipe Chávez tiene un contrato de larga duración con el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugará el FC Colonia?

Luego de vencer por 1-0 al Wolfsburgo, FC Colonia volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al RB Leipzip, en el compromiso correspondiente a la fecha 21 de la Bundesliga 2025-26. Este encuentro está programado para el domingo 8 de febrero desde las 9:30 a.m. y se disputará en el Estadio Rhein Energie.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir el posible debut de Felipe Chávez con las ‘Cabras’ a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR