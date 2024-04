Arsenal vs Tottenham se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 28 de abril por la fecha 35 de la Premier League que se llevará a cabo en el Estadio Tottenham Hotspur. El partido está programado para arrancar desde las 8:00 de la mañana (hora colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Arsenal vs Tottenham EN VIVO: los Gunners se preparan para su duelo de Premier League. (Video: Arsenal)

Arsenal vs Tottenham: alineaciones probables

Arsenal: David Raya; B. White, W. Saliba, Gabriel, T. Tomlyasu; M. Odegaard, T. Partey, D. Rice; B. Saka, K. Havertz y L. Trossard.

Tottenham: G. Vicario; P. Porro, C.Romero, M. van de Ven, D. Ugogie; Y. Bissouma, R. Betancur; B. Johnson, J. Maddison, T. Wemer; y S. Heung-Min.