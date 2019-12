¿Se imaginan a Lionel Messi en un equipo que no sea Barcelona? Difícil. El argentino es el máximo representante del cuadro azulgrana. Desde su aparición en el año 2004, tomó un gran protagonismo por su identificación con el club y la gran cantidad de títulos que les hizo ganar. Muchos indican que se retirará en la Ciudad Condal sin partir a otro club, pero esto pudo haber cambiado en el 2008.

Según reveló en una entrevista a The Athletic el CEO del Manchester City entre el 2008 y 2011, Garry Cook, el club hizo por error una oferta al Barza por Messi en el primer año de su mandato tras interpretar mal una conversación telefónica.

Todo sucedió debido a que el tailandés Thaksin Shinawatra, que fue derrocado como primer ministro de su país en 2006, era dueño del club y entendió mal una comunicación.

El golazo de Messi para el 4-1 del Barcelona ante Alavés (21/12/19)

“Pairoj Piempongsant se estaba calentando El teléfono estaba sobre la mesa y estaba hablando con Paul Aldridge, quien había estado anteriormente en el West Ham y se metió en problemas (por firmar a Carlos Tevez y Javier Mascherano), y también era parte del mundo de Thaksin. Imagina la escena. Está Paul con su acento londinense: “Pairoj, tienes que decirme lo que estamos haciendo, se está saliendo de control”. ‘Pairoj estaba acostado en una tumbona, recibiendo un masaje y gritando:’ ¡Sí, sí, sí! El mercado es muy desordenado, desordenado, se está volviendo desordenado (Yes, yes, yes! Very messy, messy, it’s getting messy!)“. Algo se perdió en la traducción y, a la vista de mi hija, esta es la verdad, eso se escuchó mal como” tenemos que conseguir a Messi “We’ve got to get Messi”, explicó.

Cuenta Cook que la Premier League se comunicó con él para confirmar si su oferta de 70 millones de libras (73 millones de euros) era real.

“Paul Aldridge me vino luego y me dijo: ”Garry, esto se está volviendo confuso, no sé lo que estamos haciendo aquí “. Le dije: “Presenta la oferta, veamos qué se nos ocurre”.

“Entonces Dave Richards me llamó al día siguiente desde la Premier League: ”Garry, ¿has hecho una oferta por Lionel Messi? ¿70 millones de libras? ¿Estás loco?”.

El presidente del Barcelona en ese entonces, Joan Laporta, le había dicho a Richars que habrían considerado la oferta si hubiera sido real.

Lionel Messi continuó su carrera en el Barcelona y logró todo lo que ya conocemos.

