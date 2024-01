La lista de Jeffrey Epstein sigue siendo una bomba de tiempo, ya que se ha confirmado la presunta implicación de celebridades internacionales en casos de pedofilia después de haber visitado su isla. Muchos fueron acusados, aunque afirman no tener relación con estos hechos, como es el caso del futbolista inglés Callum Hudson-Odoi, quien también fue denunciado por supuestamente participar en fiestas con menores de edad organizadas por Epstein. Ante estas incriminaciones, el exfutbolista de Chelsea, decidió emitir un comunicado contundente desmintiendo todo.

El mundo del fútbol internacional no está exento de posibles controversias, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sin embargo, hay situaciones en las que la agitación resulta ser más intensa de lo anticipado, como es el caso actual de Callum Hudson-Odoi, jugador del Nottingham Forest, quien enfrenta acusaciones de estar vinculado a la lista de nombres relacionados con el caso de pedofilia de Epstein.





Después de que se diera a conocer un documento que proporciona más detalles sobre su red de relaciones y actividades con individuos de la “élite”, diversos usuarios en las redes sociales han comenzado a difundir una presunta lista de los nombres involucrados, mencionando directamente a Hudson-Odoi.

Frente a su implicación en este asunto, el futbolista inglés de 23 años se pronunció sobre la situación mediante su cuenta de Instagram: “He visto esto circulando por las redes sociales ya desde hace un tiempo y no iba a comentarlo porque es absurdo (y yo habría sido un niño en ese momento)”, colocó en su red social.

“Sin embargo, entendiendo mi posición como modelo a seguir, me gustaría dejar absolutamente claro que nunca he sido parte del escándalo Epstein ni he visitado la isla Epstein, así que por favor dejen de etiquetarme en estas publicaciones”, concluyó el mensaje de aclaración de Hudson-Odoi.

Callum Hudson-Odoi se pronuncia vía redes sociales. (Foto: Instagram).

Después de que se hiciera pública la ‘lista negra’ de Jeffrey Epstein, el jugador decidió rebatir las acusaciones, ya que estas involucran delitos contra menores de edad. A lo largo de los años, diversas noticias falsas en redes sociales han incluido el nombre del futbolista inglés, generando siempre gran atención. Por ende, ha optado por manifestarse públicamente con el objetivo de desvincularse completamente del tema.





Seis revelaciones clave en documentos abiertos

Muchos de ustedes se despertarán con la noticia de que se han publicado documentos que vinculan a los asociados de Jeffrey Epstein. Si acaba de unirse a nosotros, esto es lo que sucedió durante la noche:

Se ha nombrado al príncipe Andrés, y la víctima de Epstein, Johanna Sjoberg, acusó al duque de tocarle el pecho. El duque también está acusado de participar en una “orgía de menores” en la isla de Epstein.

El ex presidente estadounidense Bill Clinton fue mencionado bajo juramento en la entrevista de Johanna Sjoberg. Ella dice que Epstein le dijo que a Clinton “le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas”.

Epstein negó que el físico Stephen Hawking hubiera participado en “una orgía de menores” en su isla.

Donald Trump también aparece en el expediente judicial, pero Sjoberg afirma que ella nunca le dio un masaje y que nunca fue visto en ninguna de las propiedades de Epstein.

Michael Jackson visitó a Epstein en su casa de Palm Beach, pero Sjoberg no le dio un masaje al difunto Rey del Pop.

El mago David Copperfield cenó con Epstein y le preguntó a Sjoberg si sabía que a las chicas les pagaban por buscar otras chicas.





