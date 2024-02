El Chelsea, uno de los gigantes del fútbol inglés y de los clubes más ricos en el planeta, se encuentra sumido en una profunda crisis deportiva que ha puesto en tela de juicio la capacidad del equipo y el entrenador para alcanzar sus objetivos esta temporada. Con una posición preocupante en la tabla de la Premier League y dos derrotas consecutivas frente al Liverpool (4-1) y el Wolverhampton (4-2), las alarmas han sonado en Stamford Bridge y las miradas se han dirigido hacia el banquillo, donde Mauricio Pochettino se encuentra en la cuerda floja.

El conjunto de Londres ocupa actualmente el undécimo puesto en la clasificación de la Premier League, muy lejos de las posiciones que otorgan acceso a la Champions, a una distancia de 13 puntos. Para un club de la magnitud del Chelsea, quedar fuera de la máxima competición continental sería considerado un enorme fracaso, y las críticas no han tardado en llegar.

Mauricio Pochettino es uno de los principales señalados por la mala racha del equipo. El técnico argentino ha admitido públicamente que el equipo no está rindiendo al nivel esperado: “Creo que no somos lo suficientemente buenos. Es la realidad en este momento; lo que demostramos hoy es que no somos lo suficientemente buenos”, declaró el argentino tras perder ante Wolves.

Sin embargo, la situación en el Chelsea va más allá de los resultados deportivos. Según Daily Mail, el club teme que la destitución de Pochettino pueda poner en peligro el cumplimiento de las normas de gasto del fair play financiero de la Premier League. La situación financiera del club se convierte así en un factor determinante a la hora de tomar decisiones sobre el futuro del entrenador.

De esta manera, aunque el Chelsea esté considerando la posibilidad de relevar a Pochettino de sus funciones, las limitaciones económicas podrían impedir que el club tome medidas drásticas. La situación es delicada y la presión aumenta día a día en Stamford Bridge, donde los hinchas aguardan con ansias una reacción por parte del equipo y su cuerpo técnico.





Mauricio Pochettino está cansado de los malos resultados del Chelsea en la Premier League y buscará nuevo fichajes. (Foto: Agencias).





¿Qué es el fair play financiero?





El fair play financiero se basa en la búsqueda de equilibrio entre ingresos y egresos de las instituciones. De esta manera, se quiere lograr una viabilidad del club y no hipotecarlo por una o dos temporadas puntuales para contratar a jugadores o también tener un nuevo cuerpo técnico.

Con esto, además, se establecen límites que permiten que los clubes que integran la competencia tengan una mayor igualdad en sus planteles, evitando que instituciones con un alto poder económico puedan desnivelar el torneo al atraer demasiadas figuras a sus filas.





¿Cuándo vuelve a jugar el Chelsea?





Luego de caer 4-2 ante los Wolves, Chelsea deberá pensar en la FA Cup. Su siguiente rival será el Aston Villa, en el Villa Park, este miércoles 7 de febrero, como parte de la cuarta ronda del certamen, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana y colombiana). Los ‘Blues’ tienen mucha presión para ganar, ya que una derrota más podría desencadenar la salida de Mauricio Pochettino.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





La Copa del Mundo de fútbol de 2026 arrancará en el legendario estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá con la final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), a las afueras de Nueva York. (Fuente: AFP)