Chelsea atraviesa momentos difíciles. El equipo se encuentra sumido en una grave crisis deportiva, agravada por una derrota de 4-2 en casa frente al Wolverhampton por la Premier League, lo que ha suscitado numerosas críticas hacia el plantel y, en particular, hacia el cuerpo técnico. La tolerancia de los aficionados hacia Mauricio Pochettino ha alcanzado su límite. Entre las voces críticas se encuentra la pareja de Thiago Silva, quien expresó a través de las redes sociales sus dudas sobre la continuidad del director técnico argentino.

Los ‘Blues’ acumulan su segunda derrota consecutiva, tras venir de un desfavorable 4-1 contra el Liverpool, y descendieron a la parte media-baja de la clasificación de la Premier League, en el puesto 11 de 20. Luego del último compromiso, Belle, la pareja de Silva, recurrió a sus redes sociales para expresar su preocupación por la situación del equipo, instando a un cambio.

“Es hora de cambiar. Si esperas más será demasiado tarde”, compartió la brasileña en X (anteriormente conocido como Twitter), acompañando su mensaje con dos corazones azules aludiendo al Chelsea. Si bien no menciona explícitamente a nadie, dado su historial de críticas hacia los técnicos y la naturaleza del mensaje, los aficionados rápidamente relacionaron sus palabras con los crecientes rumores en los medios británicos sobre la posible salida del director técnico argentino.

Belle Silva, conocida por su constante actividad en redes sociales, ya había expresado su descontento con los seguidores del conjunto londinense en enero de 2023, extendiendo sus críticas a los compañeros de club del defensa brasileño. Actualmente, de acuerdo a fuentes de BBC Sport, se está cuestionando la permanencia de Pochettino al frente del Chelsea. Los Blues se hallan a 15 puntos de clasificar a la zona de la Champions League.

En cuanto a Thiago Silva, a pesar de su desempeño irregular durante la temporada, sigue siendo una elección predilecta para Pochettino, quien lo ha alineado como titular en 21 de los 23 encuentros de la Premier League hasta la fecha. El contrato del jugador concluye al finalizar el año en curso, y hasta ahora, no se ha anunciado una extensión del mismo por parte de los ‘Blues’.





Mauricio Pochettino se pronuncia tras la última derrota del Chelsea

Este domingo, Chelsea sufrió otra derrota en casa, esta vez ante Wolverhampton. Los Blues encajaron cuatro goles, continuando su mala racha tras el anterior revés de 4-1 contra Liverpool. Mauricio Pochettino, el técnico del conjunto de Londres, expresó su pesar por el descalabro en Stamford Bridge y ofreció disculpas a la afición.

“No somos los suficientemente buenos en este momento, esa es la realidad. Yo soy la primera persona en ser responsable por esta situación, y por supuesto, hoy demostramos no ser los suficientemente buenos. No quiero venir y decir ‘soy el mejor y los jugadores los peores’, todos somos responsables. Los jugadores deben asumir la responsabilidad al igual que yo. De momento no reflejamos la historia del club y hay que aceptarlo”, manifestó.

Chelsea: lo que se le viene

Luego de caer 4-2 ante los Wolves, Chelsea deberá pensar en la FA Cup. Su siguiente rival será el Aston Villa, en el Villa Park, este miércoles 7 de febrero, como parte de la cuarta ronda del certamen, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana y colombiana). Los ‘Blues’ tienen mucha presión para ganar, ya que una derrota más podría desencadenar la salida de Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino, actual entrenador del Chelsea. (Foto: AFP)





