Liverpool vs. Everton se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 24 de abril por la fecha 34 de la Premier League 2023-24, que se llevará a cabo en el Estadio Goodison Park. El partido está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Liverpool vs. Everton: los dirigidos de Sean Dyche se preparan para el duelo por Premier League. (Video: Everton)

Liverpool vs. Everton: alineaciones posibles

Liverpool: Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz.

Everton: Pickford, Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Harrison, Gueye, Garner, Mcneil, Doucouré y Calvert Lewin.

