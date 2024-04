No existe fin de semana en que la Premier League no nos mantenga pegados al televisor. Con una apasionante lucha por el título entre Manchester City, Arsenal y Liverpool, el campeonato inglés se encuentra en boca de todos, y más aún cuando resta menos de un mes para conocer al campeón. Sin embargo, no todo es color de rosa en Inglaterra. Y es que la presente temporada se ve empañada por una preocupación creciente: la propagación del ‘Snus’ entre los futbolistas. Una práctica que ha encendido las alarmas en la competición y ha generado inquietud sobre sus posibles consecuencias para la salud de los deportistas.

Nombres destacados como Jamie Vardy, Victor Lindelof, Danny Murphy, Marcus Rashford, Bertrand Traoré, actualmente en el Villarreal, o Mark Gillespie han sido asociados con esta preocupante tendencia. Imágenes que han capturado a estos jugadores consumiendo ‘Snus’ han generado un debate sobre la magnitud del problema y las medidas que deben tomarse al respecto.

Pero, ¿qué es exactamente el Snus? Se trata de una sustancia ilegal en la Unión Europea, pero que ha encontrado un vacío legal en Inglaterra desde que se implementó el Brexit. Consiste en una pequeña bolsita que se coloca entre la encía y la mejilla para absorber su sabor.

Aunque no está prohibida por las leyes antidopaje, el ‘Snus’ contiene más de 30 productos químicos y hasta tres veces más nicotina que un cigarrillo. Su efecto estimulante proporciona un impulso físico y mental, convirtiéndolo en una solución atractiva para los futbolistas que buscan mejorar su rendimiento.





‘Snus’, producto altamente adictivo





Sin embargo, lo que comenzó como un hábito aparentemente inofensivo ha evolucionado hacia una peligrosa adicción. Según informa The Athletic, muchos jugadores han tenido que buscar ayuda para combatir esta epidemia que se ha extendido incluso entre los suplentes. La preocupación crece al considerar los riesgos para la salud asociados con el consumo de Snus, que podría derivar en hasta cinco tipos diferentes de cáncer.

Ante esta situación, la Premier League se encuentra en alerta máxima, consciente de la gravedad del problema y de la necesidad de abordarlo de manera urgente. La salud y el bienestar de los futbolistas son una prioridad indiscutible, y es crucial tomar medidas para prevenir y combatir el uso de sustancias nocivas que amenazan con poner en peligro su carrera y su vida misma.





¿Cómo va la lucha por el título de Premier League?

A pocas semanas para el final de temporada, el campeonato inglés tiene al Arsenal, Manchester City y Liverpool luchando por el título. El equipo de Mikel Arteta marcha en primer lugar de la tabla de posiciones con 77 puntos, seguidos por los pupilos de Pep Guardiola con 76 unidades, pero con un partido menos. Los ‘Reds’ cierran esta pelea de a tres con 74.

¿Qué partidos le faltan? Manchester CIty Arsenal Liverpool Nottingham Forest (V) Tottenham (V) West Ham United (V) Wolverhampton (L) Bournemouth (L) Tottenham (L) Fulham (V) Manchester United (V) Aston Villa (V) Tottenham (V) Everton (L) Wolverhampton (L) West Ham United (L) - -

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024