Ha vuelto y en poco tiempo ha causado ya una revolución en el Manchester United y no solo deportiva. Cristiano Ronaldo ha vuelto con goles a Old Trafford, pero también con cambios en el día a día de todos en el vestuario de los ‘Diablos Rojos’. Y sus exigencias han llegado también a la cocina, donde el portugués ha impuesto su dieta, algo que no tiene muy contentos a todos sus compañeros.

De acuerdo a información del ‘The Sun’, Cristiano, amante de la dieta sana, ha dictado el menú al cocinero del equipo y algunos de los platos que este incluye han causado cierto resquemor en el vestuario.

En especial, hay un plato que el luso consume como si fuera el pan de cada día, el llamado Bacalhau, una receta típica de la cocina lusa y de Macao, que no gusta a ninguno de sus compañeros. Pero que casi siempre está en el menú.

El plato está hecho a base de bacalao, que se desala un día antes y el huevo que se hace revuelto junto con papas sancochadas. Se sirve acompañado de perejil.

Pero no es este el único plato que ha causado revuelo en el vestuario. “Le encanta el pulpo, pero a la mayoría de los jugadores no le gusta. A él le gustará y le funcionará muy bien en su dieta. Pero a los otros no les gusta. Cristiano está muy centrado en sus proteínas, cosas como lonchas de jamón, huevos y aguacate, y los chefs están tratando de ayudarle”, explica una fuente cercana al vestuario consultada por el tabloide británico.

Y eso no es todo. Cristiano Ronaldo casi un obsesionado con la comida sana, también ha pedido retirar al postre del viernes. Algo que ya relató Lee Grant, portero suplente del equipo.

“Puedo garantizar que no hubo un solo jugador que tocó la tarta de manzana, y nadie se levantó a buscar el brownie”. La misma fuente, además, bromeó al respecto: “Ronny quizá esté tratando de convertir a los chicos en amantes de la cocina portuguesa, pero si alguno pensaba que era solo ‘pollo peri-peri’ del ‘Nando’s’ (restaurante inglés de cocina portuguesa especializado en pollo) estarán decepcionados”.

Así están las cosas en Old Trafford, donde el Manchester United sufrió un nuevo batacazo el último fin de semana, luego de caer frente al Aston Villa por la Premier League por 1-0, mismo marcador con el que quedó fuera de la Carabo CUP ante el West Ham.

Estos dos tropiezos se suman al del debut en la Champions League (2-1) frente al Young Boys, y de los que intentará sacudirse el miércoles en el ‘Teatro de los Sueños’, cuando reciban al Villarreal por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo europeo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.