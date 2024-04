No hay fin de semana en el que Erling Haaland (23 años) no haga noticia por sus grandes actuaciones en el Manchester City. Como el domingo pasado, cuando el noruego marcó un gol en la victoria (2-0) del cuadro inglés sobre el Nottingham Forest, resultado que pone a los celestes cada vez más cerca de un nuevo título de la Premier League. Sin embargo, en esta ocasión, el ‘Vikingo’ es dueño de las portadas luego de convertirse en un personaje del popular videojuego para móviles Clash of Clans, uno de los más descargados del mundo en teléfonos móviles.

La noticia fue anunciada por el estudio finlandés Supercell, responsable del desarrollo de Clash of Clans, quien reveló que Haaland será el protagonista como el ‘Rey Bárbaro’ en una versión temática del juego. Esta colaboración marca un hito, ya que es la primera vez que se incorpora un personaje basado en una figura real.

Con más de 2.000 millones de descargas en las plataformas, Clash of Clans es uno de los juegos más populares y reconocidos a nivel mundial. Ahora, los jugadores tendrán la oportunidad de encarnar al propio Erling Haaland y enfrentarse a otros clanes o defenderse de los ataques del pueblo controlado por el delantero.

El anuncio de esta colaboración fue acompañado por un emocionante video de lanzamiento, en el que el Haaland real se encuentra con los personajes del juego y es transportado al mundo animado de Clash of Clans para participar en batallas épicas contra un clan rival encabezado por el ‘Rey Bárbaro’.

Según explicó Supercell en un comunicado, esta colaboración fue posible gracias a la pasión de Haaland por el juego, siendo un fanático desde hace mucho tiempo y construyendo una aldea impresionante que ha defendido de los clanes rivales.

“Ha sido difícil mantener esto en secreto, pero estoy emocionado de poder hablar por fin de esta épica colaboración con ‘Clash of Clans’. Soy un gran fan del juego desde hace mucho tiempo y lo sé todo sobre él, así que aparecer como un personaje del juego es realmente genial”, expresó Haaland emocionado por esta nueva aventura.

La compañía finlandesa aseguró que esta colaboración es solo el comienzo de una relación más estrecha con Haaland, y prometió “aún más noticias emocionantes” centradas en el futbolista en el futuro. Los aficionados al fútbol y a “Clash of Clans” pueden esperar con entusiasmo las futuras actualizaciones y eventos que traerán más sorpresas de la mano del Rey Bárbaro.

