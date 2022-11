Cristiano Ronaldo sigue haciendo noticia con sus explosivas declaraciones. El último domingo, el delantero portugués puso el planeta fútbol de cabeza tras afirmar que lo traicionaron en el Manchester United. Y en las últimas horas, decidió responder con ironía las duras críticas de Wayne Rooney, su excompañero en el cuadro de la Premier League que afirmó que el deportista luso de 37 años no debe seguir siendo parte de la plantilla.

En entrevista con TalkSport, el también exgoleador del Real Madrid y Juventus dijo no entender los motivos de las críticas de Rooney, aunque sugirió que podría tratarse del hecho que el de Funchal sigue jugando en la élite, mientras que el inglés ya se encuentra en el retiro.

“No sé por qué me critica tanto… probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a un alto nivel”, ironizó el portugués trazando una comparación entre él, que a sus 37 años disputará su quinto Mundial, y su ex compañero de equipo que se retiró del fútbol profesional a los 35 años.

“No voy a decir que soy más guapo que él. Aunque es verdad...”, agregó el todavía delantero del Manchester United, tratando de matizar sus palabras y a modo de broma. Como era de esperarse, las declaraciones de Ronaldo contra Rooney no tardaron en hacerse viral.

Por otro lado, el exjugador del Manchester United, Teddy Sheringham, ha cargado duramente contra el astro portugués tras sus palabras contra el entrenador Erik Ten Hag y ha pedido su salida del equipo en el mercado de fichajes de invierno, el cual abre el 1 de enero de 2023.

“Es definitivamente el momento de que se vaya. No hay vuelta atrás. Debería haberse ido al principio de la temporada, no lo hizo, intentaron trabajar con él. Obviamente, su lenguaje corporal no ha sido bueno, creo que tiene que irse ahora”, dijo en entrevista con Daily Mail.





