El mercado de fichajes de Europa no deja de sorprender en el fútbol y continúa el pago de fuertes montos por el pase de los jugadores. En el cierre del primer periodo del ciclo 2025/2026, Liverpool adquirió a Alexander Isak por 150 millones de euros. De esta manera, el delantero sueco de 25 años se convirtió en la transferencia más costosa de la historia del cuadro ‘red’ y también de la Premier League.

Para poder consumar este fichaje, las tratativas no fueron fáciles, pero todo culminó con un final feliz. En primera instancia, Liverpool ofreció 125 millones de euros -sumado a algunos complementos- pero desde Newcastle no estaban de acuerdo con su salida porque, sumado a que es una estrella, necesitaba cumplir algunas condiciones.

Cuando todo parecía indicar que era una operación fallida, el mismo futbolista se negó a seguir en la institución, afirmando que no quería jugar la siguiente temporada con ellos. Desde el club optaron por separarlo de los entrenamientos hasta que llegue a resolver a su situación.

Alexander Isak fue una de las figuras de Newcastle. (Foto: AFP)

La posición del delantero se dio porque existía un acuerdo que -ante una oferta adecuada- podía salir de las ‘Urracas’. Tras ello, se despidió con un total de 54 goles y 86 partidos en Premier League, de los cuales fueron en la campaña anterior. Ahora, con Liverpool, quiere seguir marcando historia en Inglaterra y tendrá un contrato hasta el mes de junio de 2031.

“Ha sido un largo viaje hasta llegar aquí. Pero estoy muy contento de formar parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa. Es algo de lo que estoy orgulloso y me hace mucha ilusión. Estoy feliz de que haya terminado y de poder volver al trabajo. Estoy deseando ver a mis compañeros y a los aficionados, y volver a salir al campo”, subrayó Isak en la web de su nuevo equipo.

El fichaje de Isak en la historia del fútbol

El pago de 150 millones de euros simboliza un monto poco habitual en los mercados de fichajes de Europa y la historia del fútbol. Liverpool rompió su propio récord, colocando a Alexander Isak como el más caro de su historia, luego de los 125 millones de euros que habían pagado por Florian Wirtz (a Bayer Leverkusen) en el presente ciclo.

Wirtz es el mejor cotizado de Alemania con 130 millones de euros (Foto: AFP).

En lo que respecta a la Premier League, Isak se subió al primer lugar del ránking. Por lo pronto, el futbolista sueco superó los 108 millones de Wirtz y también los 105 millones que Chelsea pagó por Enzo Fernández, una de las figuras actuales de los ‘Blues’.

Si hablamos de la historia del fútbol, Alexander ingresó al top 3. Neymar al PSG ocupa el primer lugar con 222 millones y Kylian Mbappé está segundo con 180 millones, en lo que también fue su pase al conjunto parisino. El caso de Isak desplazó los 183 millones que Barcelona pagó por Dembelé, ubicado ahora en el cuarto lugar.

