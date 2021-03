Por ahora su presente y futuro se encuentran en el limbo. Su llegada al Camp Nou se truncó y en el equipo inglés no ha entrado en la convocatoria de los últimos dos partidos. Sin embargo, su propio técnico en el Manchester City, Josep Guardiola, le dio una luz de esperanza y da por hecho que Eric García regresará a la disciplina del FC Barcelona.

“Creo que Eric García va a jugar en el Barcelona. El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador top. En los últimos dos partidos no ha sido convocado y eso me ha roto el corazón porque no se lo merece”, afirmó ‘Pep’ en rueda de prensa.

El entrenador catalán, zanjó rumores de una posible mala relación con el futbolista y explicó el vinculo de padre e hijo que tiene con García.

“Quizás no lo saben pero no se imaginan lo que Eric significa para mí. Es como un hijo. Fue el chico que después del confinamiento era el mejor central que tenía el Manchester City. Nunca cometió un error, ni uno solo, y jugó en unos cuartos de final de la Europa League”, añadió.

Bartomeu, detenido

El expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, ha sido detenido por Agentes del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos d’Esquadra, en el marco de los registros llevados a cabo hoy en las oficinas del Camp Nou en relación con el Barçagate.

De acuerdo a información del medio ‘SER Catalunya’, Bartomeu, que se encontraba en su domicilio en el momento de la detención, pasa a disposición policial junto a dos directivos más: Óscar Grau, Director General, y Román Gómez Ponti, director de servicios jurídicos y Jaume Masferrer, asesor del expresidente.

