Echa más leña al fuego. Alejandro Garnacho no ha dejado de generar titulares tanto por su desempeño en la cancha como por sus gestos fuera de ella. En el reciente partido del Manchester United contra Southampton, por la fecha 4 de la Premier League, el delantero argentino volvió a captar la atención, no solo por su gol que ayudó a sellar la victoria (3-0), sino por la forma en que decidió celebrarlo. En un acto que parecía más una declaración, el ‘Bichito’ emuló uno de los icónicos festejos de su ídolo Cristiano Ronaldo, desatando nuevamente la polémica en torno a su relación con el técnico del club, el neerlandés Erik ten Hag.

El gesto del atacante argentino llegó en un momento delicado, luego de que se especulara que Ten Hag lo había dejado en el banco de suplentes como castigo por un gesto en redes sociales que involucraba, una vez más, a Cristiano Ronaldo. Esta situación ha puesto sobre la mesa las tensiones que se han ido acumulando entre el Garnacho, el DT y su admiración pública por el portugués.

Garnacho ingresó al campo en la segunda mitad, al minuto 73, con el marcador aún abierto, y rápidamente tuvo un impacto en el juego. Provocó la expulsión de Jack Stephens tras una dura falta que dejó al Southampton con un jugador menos. Y fue en los últimos minutos del encuentro que el internacional argentino selló el 3-0 con un gol que hizo vibrar a los hinchas de los ‘Red devils’.

Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fue su celebración: el argentino imitó el famoso festejo de Cristiano Ronaldo sentándose en una valla publicitaria, en un claro homenaje a su ídolo. Aunque para algunos hinchas del United fue un buen momento, para otros fue una declaración que reabrió heridas en la relación entre ‘CR7′ y el club, que aún están frescas tras su salida.

Alejandro Garnacho marcó en la goleada de Manchester United ante Southampton. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Ten Hag?





Este festejo llegó días después de que Garnacho diera ‘like’ a una publicación en X (anteriormente Twitter) del periodista Fabrizio Romano, que reproducía críticas de Cristiano Ronaldo hacia Erik ten Hag. En dicha publicación, el portugués cuestionaba el liderazgo del entrenador neerlandés durante su tiempo en el United, insinuando que no estaba a la altura de la grandeza del club.

“Si escuchara a Ruud van Nistelrooy (exjugador y actual asistente), tal vez podría ayudarlo. Él conoce el club y el club debe escuchar a los chicos que estuvieron allí. Río (Ferdinand), Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson… No se puede reconstruir un club sin conocimiento”, declaró Ronaldo en un diálogo con Rio Ferdinand en su canal de YouTube.

Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, agregó el portugués refiriéndose directamente al DT.





La respuesta de Ten Hag a Cristiano Ronaldo





En la rueda de prensa previa al partido contra Southampton, el entrenador fue consultado sobre las palabras del goleador del Al Nassr. “Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudita, muy lejos de Mánchester”, respondió de forma escueta, restando importancia al asunto y dejando entrever que su enfoque sigue siendo el equipo actual y no los ecos del pasado.

Garnacho ha dejado claro su admiración por Ronaldo en más de una ocasión, algo que no es del todo bien visto dentro de ciertos sectores del Manchester United, especialmente aquellos más alineados con la era post-Ronaldo y la gestión de Ten Hag. inclinarse más hacia el portugués que hacia Lionel Messi, el ídolo máximo de la selección argentina.

Erik Ten Hag y Cristiano Ronaldo no acabaron en los mejores términos. (Foto: Reuters)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.