La impresionante temporada de Erling Haaland dejó claro que, para muchos equipos en el pasado, no ir por su fichaje fue un error. Su presente en el Manchester City lo convierte en el mejor atacante del mundo, con una suma de 52 goles en 48 partidos en la presente temporada. Con él, Pep Guardiola es candidato a quedarse con Premier League y Champions League. Ahora, el último en hacer público su ‘deseo’ fue Frank Lampard, quien confesó que lo quería hace algunos años para el Chelsea.

“Es fantástico de su parte, el lado del Chelsea es otra historia. Es un jugador que traté de traer al Chelsea, su nivel en ese momento era muy claro. Crédito para él, me encanta ver jugadores de ese nivel con hambre de ser los mejores y en términos de lidiar con él, debes tener un plan. Estoy seguro de que los jugadores lo conocen bien”, mencionó el actual DT interino de Chelsea en conferencia de prensa, previo al partido contra el Manchester City, que necesita de un triunfo para mantener las diferencias con el Arsenal (cuatro unidades).

Frank Lampard es técnico interino de Chelsea hasta el final de temporada.

Lampard lo vio entrenando con Salzburgo (su equipo en 2019) y se quedó impresionado con su forma de vivir el fútbol. Por esta razón, quiso acelerar las gestiones, pero el club hizo caso omiso. Para el estratega, la competencia tampoco fue fácil, pero se debió hacer el intento.

“Estaba presionando mucho para tener a Erling Haaland en Chelsea. No sé cuál era el apetito en el club. La competencia fue grande porque él era un jugador sobresaliente. La cláusula de rescisión era razonable. No sé qué tan cerca estuvo… pero lo quería”, agregó.

Este domingo, Manchester City y Chelsea se enfrentarán por la fecha 36 de la Premier League. El cuadro de los ‘Citizens’ es líder y de ganar, aumentará su ventaja ante Arsenal a siete puntos. Por el lado de los ‘Blues’, están lejos de llegar a puestos de torneos internacionales.

Erling Haaland lleva 52 goles con Manchester City.





Manchester United también rechazó a Haaland

Ole Gunnar Solskjaer confesó que también buscó a Haaland. El que fuera jugador y entrenador del United fue técnico del noruego en su etapa en el Molde: “Tenía a este delantero talentoso que nosotros (refiriéndose a su ex equipo) deberíamos haber tenido”.

De acuerdo a una publicación de The Sun, el relato detalla que toda esta comunicación surgió antes de su llegada al comando técnico de Manchester, donde fue DT principal: “Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo, pero no me escucharon”.

Es cierto que los números del noruego en Molde no estaban al nivel de los del resto de su carrera, pero la cifra en la que se valoraba el traspaso era ridícula viendo el nivel que ha alcanzado el ‘9′ del City. “Pedí 4,5 millones de euros por Haaland, pero no lo firmaron”, afirmó Solskjaer. Hoy el escandinavo está a otro nivel en el vecino.





